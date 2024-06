Das aktuelle Vorsitzteam der ÖH: Das Bild wurde bei der konstituierenden Sitzung der ÖH-Bundesvertretung mit Vorsitzwahl vor einem Jahr aufgenommen, an den Personen hat sich nichts geändert, nur den Vorsitz übernimmt jetzt Sarah Rossmann (GRAS, li.) von Nina Mathis (VSSTÖ), Simon Neuhold (KSV-LiLI) bleibt zweiter Stellvertreter. APA/EVA MANHART

Sarah Rossmann (GRAS), die seit Sommer 2022 Bundessprecherin der Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) ist, übernimmt den Vorsitz der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH). Die ÖH-Bundesvertretung bestätigte sie in der Nacht auf Samstag mit 32 von 53 Stimmen als Vorsitzende. Sie tauscht, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, zur Halbzeit der Periode mit Nina Mathies (VSStÖ) die Posten. Mathies wurde mit 36 von 52 Stimmen zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Weiterhin als zweiter Stellvertreter im Amt bleibt Simon Neuhold (KSV-LiLi).

Das Halbzeitresümee des ÖH-Vorsitzteams, das deren Presseteam veröffentlicht hat, lautet so: "Wir konnten im letzten Jahr viel für die österreichischen Studierenden erreichen und werden auch im nächsten Jahr weiter für die Rechte der Studierenden kämpfen."

Rossmann führt damit das nächste Jahr die Koalition aus Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ), Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und Kommunistischem StudentInnenverband – Linke Liste (KSV-LiLi). Bei der Anfang Mai 2023 abgehaltenen ÖH-Wahl erreichte der VSStÖ als stärkste Fraktion 15 Mandate. Dahinter folgten die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft mit zwölf Sitzen und die GRAS mit elf. Die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) kamen auf fünf Mandate, die Fachschaftslisten auf vier, der KSV-LiLi auf drei, der mit ihm konkurrierende andere Kommunistische StudentInnenverband – Kommunistische Jugend (KSV – KJÖ) sowie die Liste Who the F*ck is Herbert? auf je zwei und der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) auf einen Sitz.

Lehramtsstudentin aus der Steiermark

Wer ist die neue ÖH-Vorsitzende? Rossmann studiert Lehramt für Englisch und Deutsch, die 23-jährige Steirerin, so ist der Webseite der Grünen zu lesen, war schon vor ihrem Engagement in der ÖH bei der Grünen Jugend Steiermark sowie ehrenamtlich beim Roten Kreuz aktiv. Schon früh habe sie an der Uni gemerkt, "mit wie vielen Ungerechtigkeiten Studierende zu kämpfen haben und wie dringend auch die Hochschulen etwas gegen die Klimakrise unternehmen müssen". Als bisexuelle Frau habe sie "in den letzten Jahren immer wieder Diskriminierung erfahren, weshalb sie 2020 entschlossen hat, sich im Referat für feministische Politik der ÖH Uni Graz einzubringen". 2021 holte sie als GRAS-Spitzenkandidatin an der Uni Graz 21,01 Prozent für ihre Fraktion, im Jahr darauf rückte sie zuerst ins Vorsitzteam der dortigen ÖH auf, um ein halbes Jahr später – so wie jetzt auf Bundesebene – zur Vorsitzenden gewählt zu werden. (red, APA, 22.6.2024)