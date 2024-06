Eigentlich sollte die Raumkapsel in wenigen Tage von der Internationalen Raumstation ISS abdocken und zur Erde zurückfliegen. Doch offenbar gibt es Probleme

Schon der Start der Raumkapsel musste wegen technischer Probleme mehrfach verschoben werden, auch das Andocken an der ISS gelang nicht reibungslos. AP

Washington – Die Rückkehr des ersten bemannten Fluges der Boeing Starliner-Raumkapsel von seinem Flug zur Internationalen Raumstation ISS ist nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa bis auf Weiteres verschoben worden. "Wir lassen uns Zeit und folgen unserem Standardverfahren für das Einsatzleitungsteam", sagte Steve Stich, Leiter des zuständigen NASA-Programms.

Der Starliner habe angedockt an die ISS, gute Leistungen gezeigt, die zusätzliche Zeit könne nun wertvolle Erkenntnisse für Systemverbesserungen bei künftigen Missionen liefern, so Stich. Ursprünglich war der 26. Juni für die Rückkehr des Starliners angesetzt. Die beiden Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams waren am 5. Juni zur ISS aufgebrochen, um die routinemäßige Flugzulassung der Nasa zu erhalten. Das Abdocken des Starliners von der ISS und seine Rückkehr zur Erde gelten als die kompliziertesten Phasen der Testmission.

Schon der Start musste wegen technischer Probleme mehrfach verschoben werden, auch das Andocken an der ISS gelang nicht reibungslos. Die Nasa möchte den Starliner neben dem Crew Dragon von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX als weiteres Raumschiff für den Transport ihrer Astronauten ins All etablieren. Das Programm hat jedoch seit Jahren mit Softwarepannen, Designproblemen und Streitigkeiten mit Zulieferern zu kämpfen. Es liegt inzwischen mehrere Jahre hinter dem Zeitplan und mehr als 1,5 Milliarden Dollar über dem Budget. (APA, 22.6.2024)