Janis Blaswich wird ein Salzburger. IMAGO/Marc Schueler

Wals-Siezenheim – Torhüter Alexander Schlager bekommt bei Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg Konkurrenz. Der Bundesligist leiht den 33-jährigen Keeper Janis Blaswich für ein Jahr von RB Leipzig aus, wie der Verein am Samstag verkündete. Der Deutsche ersetzt damit in Wals-Siezenheim seinen Landsmann Timo Horn, dessen Vertrag ausläuft. Die Salzburger verlässt auch Lukas Ibertsberger, der 20-jährige Defensivakteur wechselt zu Blau-Weiß Linz und unterschrieb dort bis 2026.

Blaswich hütete in Leipzig in 64 Pflichtspielen das Tor, er erhält bei den "Bullen" die Rückennummer 1. "Mit Janis Blaswich haben wir einen routinierten Torhüter mit viel Qualität geholt", erklärte Sportdirektor Bernhard Seonbuchner. "Seine Mischung aus Erfahrung und Qualität sowie seine menschlichen Stärken werden uns definitiv weiterhelfen."

Ibertsberger hatten die Salzburger in der abgelaufenen Saison an den WAC verliehen, nun wird der Sohn von Robert Ibertsberger (Co-Trainer von Kosovo) an Blau-Weiß abgegeben. "Lukas passt perfekt zu unserem Weg, jungen österreichischen Talenten eine Plattform zu bieten. Er durchlief nicht nur sämtliche Nachwuchsnationalteams, sondern erhielt auch eine sehr gute Ausbildung in der Akademie von Salzburg", sagte Linz-Sportdirektor Christoph Schößwendter in einer Klubaussendung.

Am Transfermarkt zugeschlagen hat auch der TSV Hartberg. Die Steirer verpflichteten den 23-jährigen Offensivspieler Nelson Amadin für zwei Jahre. Der Niederländer war zuletzt beim deutschen Viertligisten Schalke 04 II engagiert. Amadin sei "in allen offensiven Positionen flexibel einsetzbar, ganz vorne oder über die Seite von links bzw. rechts kommend. Er hat eine unglaubliche Dynamik", sagte Hartberg-Trainer Markus Schopp über den Neuen, dessen Cousin Bologna-Profi Joshua Zirkzee ist. (APA, 22.6.2024)