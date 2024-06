Auch eine Viertage-Woche hilft nicht, wenn das Zeitmanagement nicht klappt. IMAGO

Ich habe ein Problem. Möglicherweise mehrere. Aber dieses eine bestimmt: Das Arbeitspensum und die Möglichkeiten des Tages, wie er nun einmal da ist mit seiner unabänderlich gottgegebenen Zeit, wollen oder können meistens nicht miteinander.

Zu viel (Dinge, die zu tun sind) trifft meistens auf zu wenig (Zeit, die da ist). Hier zu lang, dort zu kurz. Tägliche Selbstoptimierungswerkzeuge wie Listen, Post-its oder listiges Herausschwindeln aus Terminen und Meetings führen höchstens zu kurzfristigen Teilerfolgen, die hernach aber eigentlich alles nur noch verschlimmern und sich zu wahren Biestern türmen, die nur eines im Sinn haben: mich zu verfolgen und zu ermüden.

Ein reifer Schritt zur Selbstreflexion: ich suche Rat und treffe Gottfried Hündler, nach 25 Jahren im Management bei Mars (die Süßigkeiten) nunmehr Berater für Zeitmanagement.

Zugegeben mit gewisser Skepsis gegen die vielen Methoden, oft aus dem Projektmanagement entlehnt, die einen zur effizienten, effektiven, immer produktiven Fabrik machen.

Nämlich gerade so, dass ich selbst gar nicht mehr gebraucht werde, weil ich mich dann selbst automatisiert habe: "Timeboxing", also Ringkampf mit definierten Arbeitszeiträumen. Oder "Getting stuff done" mit Listen und Hakerln. Oder Deep Work, Monotasking usw.

Planlos bin ich ja nicht. Aus der Phase von aufwachen und mal sehen, was passiert, bin ich ein paar Jahrzehnte raus. Mein Leben nach der "Alpen-Methode" (Aufgaben notieren, Länge abschätzen, Puffer einplanen, Entscheidungen treffen, Nachkontrolle durchführen) zu leben– echt? Irgendwie traurig. Irgendwie das definitive Ende von "Flow". Alles durchmanagen, alles in den Griff kriegen müssen. Das geht bei mir nicht.

Gottfried Hündler lächelt

Hündler lächelt gütig und erklärt, das höre er von Klientinnen und Klienten oft. Wir schreiben also auf Zettelchen, was so alles zu tun ist. Dann verlangt der Experte tatsächlich von mir, ich solle "priorisieren". Ich bin empört. Er versteht mich offenbar nicht, weil eben genau das nicht geht. That´s the problem!

Auch das scheint ihm immer wieder unterzukommen, er lächelt weiter gütig und bleibt dran: Prios!

Wir ordnen die Zettelchen danach. Das dauert. Das Papier wird steinschwer. Welchem heißgeliebten Projekt gebe ich hintere Plätze? Wieso soll ich alles, was ich will, was ich muss, kann, hierarchisieren, im Tun aussortieren? Der Superstress zwecks Stressreduktion! Hündler erinnert an den Zweck der Übung: die eigene Effizienz, Effektivität und Produktivität steigern.

Ich kategorisiere sein Ziel für mich als möglichen Nebeneffekt. Die noch bessere Fabrik zu erschaffen ist nicht meine Prio. Eher das Sortieren gegen die Überforderung, die sich auf alle anderen überträgt und die Stimmung versaut. Der Weg in ein neues Arbeitsleben? Wir werden sehen. (Karin Bauer, 22.6.2024)