Nach dem 0:0 gegen Frankreich war Ronald Koeman auf den Schiedsrichter mäßig gut zu sprechen. EPA/RONALD WITTEK

Der Trikottausch nach dem Fußballspiel ist eine wunderbare Tradition, ein brüderliches Zeichen des gegenseitigen Respekts, nachdem man einander 90 Minuten lang die Zehennägel blau getreten hat. Auch Ronald Koeman und Olaf Thon tauschten nach dem 2:1-Sieg der Niederlande gegen Westdeutschland im EM-Halbfinale 1988 die Trikots, was keine große Sache gewesen wäre – hätte sich der spätere Europameister Koeman mit der Wäsch des Gegners nicht kurz danach demonstrativ den Hintern abgewischt. Wohlgemerkt mit angezogener Hose, dem Skandal tat das aber keinen Abbruch.

Hier trug Koeman Olaf Thons Trikot noch, wenig später benutzte er es für weniger Gschmackiges. imago images/Sportfoto Rudel

"Es war eine dumme Aktion, die mich mein Leben lang begleiten wird", sagte Koeman später, und im Jahr 2024 muss man feststellen: Er hatte damit recht. Heute wartet Koeman als Teamchef von Österreichs nächstem Gegner auf den großen Wurf, der ihm als Trainer bisher verwehrt blieb: Meister wurde der 61-Jährige nur in den Niederlanden, in Spanien reichte es mit Valencia und dem FC Barcelona nur zu zwei Siegen in der Copa del Rey.

Koemans Fußballkarriere war deutlich erfolgreicher. Johan Cruyff erkannte das Talent des Burschen aus Zaandam, holte ihn zu Ajax Amsterdam und schulte ihn vom Mittelfeldspieler zum Libero um. Mit Ajax und PSV Eindhoven wurde Koeman Meister, Eindhoven führte er gar zum ersten Titel im Europapokal der Landesmeister. 1989 folgte Koeman Cruyff zum FC Barcelona und wurde dort zum Rückgrat von Europas größter Fußballmacht der frühen Neunziger. Viermal wurde er mit den Katalanen Meister, mit seinem Freistoßtor beim Final-1:0 gegen Sampdoria Genua bescherte er dem nächsten Klub seinen Meistercup-Premierentitel. Die 239 Tore des Freistoß- und Elferspezialisten sind einsamer Rekord für Erstligaverteidiger.

TOP 10 GOALS: RONALD KOEMAN ⚽

FC Barcelona

Seit der ersten Krebsdiagnose für seine Frau Bartina 2010 setzt sich Koeman für Anti-Rauch-Kampagnen ein, kurz vor EM-Beginn wurde bei ihr zum dritten Mal Brustkrebs festgestellt. "Es ist unter Kontrolle, es geht ihr gut", verneinte der Trainer die Frage nach einem möglichen EM-Verzicht. Die Familientradition ist schon fortgesetzt, wie Koemans Vater ist auch sein Sohn Ronald Jr. Profikicker. Der 29-Jährige ist Torhüter des niederländischen Erstligaklubs Telstar. (Martin Schauhuber, 23.6.2024)