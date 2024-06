Die radikalislamische Hisbollah droht Israel mit weiteren Attacken, während Israels Verteidigungsminister um US-Unterstützung in Washington wirbt. Im Land selbst wächst der Unmut

Verwandte und Unterstützer der israelischen Geiseln demonstrierten am Freitagabend in Tel Aviv gegen die Regierung. AFP/JACK GUEZ

Der Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz ist noch auf die Grenzregion beschränkt, doch eine Eskalation wird immer wahrscheinlicher. Angesichts der anhaltenden Raketenangriffe der vom Iran unterstützten Hisbollah auf Israel und der israelischen Gegenangriffe wächst jedenfalls die Sorge vor einem Flächenbrand weiter an. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hatte unlängst erklärt, sich "auf das Schlimmste vorbereitet zu haben". Zudem hatte er das EU-Land Zypern davor gewarnt, Israels Armee im Kriegsfall seine Flughäfen und Stützpunkte nutzen zu lassen.

Noch ist die Aufrüstung vor allem auch rhetorischer Natur. Auch Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant bekräftigte vor seinem Besuch in den USA, sein Land sei "auf jeden Einsatz vorbereitet, der erforderlich sein könnte, im Gazastreifen, im Libanon und in anderen Gebieten". Ein umfassender Krieg gegen die hochgerüstete Hisbollah-Miliz wäre für Israel eine weitaus größere Herausforderung als der aktuelle Krieg gegen die Hamas.

Zentrale Reise

Umso wichtiger ist für Israel die Reise Gallants auf Einladung seines Amtskollegen Lloyd Austin in die Vereinigten Staaten. Gallant nannte das Treffen mit seinem US-Gegenüber "kritisch für die Zukunft des Krieges". Er wollte neben Austin auch US-Außenminister Antony Blinken treffen und die Entwicklungen besprechen. Die traditionell von Loyalität geprägte Beziehung zwischen den USA und Israel wurde durch die rigide Politik der israelischen Regierung unter Benjamin Netanjahu auf die Probe gestellt. Der Rückhalt für die US-Unterstützung Israels schwindet.

Auch in Israel selbst wird die Unzufriedenheit immer größer. Am Samstagabend protestierten zehntausende Menschen erneut gegen die Regierung und für ein Abkommen zur Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. Das Wall Street Journal hatte jüngst berichtet, dass die Zahl der noch lebenden Entführten bei nur etwa 50 liegen könnte. Offiziell sind noch rund 120 Menschen in der Gewalt der Hamas und anderer Terroristen im Gazastreifen.

Verfahrene Situation

Die Demonstranten warfen Netanjahu vor, sich den Forderungen seiner extremistischen Koalitionspartner zu beugen und einen Deal zur Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln aus politischen Gründen zu hintertreiben. Einige Minister sind gegen ein Abkommen mit den Islamisten. Beide Seiten schieben sich die Verantwortung für die Stagnation bei den Verhandlungen zu. Hauptforderungen der Hamas sind ein sofortiger Waffenstillstand und ein Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen. (mhe, red, 23.6.2024)

Die Strategie der Regierung unter Benjamin Netanjahu wird immer stärker kritisiert. REUTERS/Eloisa Lopez