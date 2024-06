Er lenkt. Führungsspieler Van Dijk in Aktion. IMAGO/www.imagephotoagency.it

Berlin – Nicht nur mit seiner Kapitänschleife gilt Virgil van Dijk als absoluter Führungsspieler im niederländischen Fußball-Nationalteam. Der Abwehrchef von Österreichs nächstem EM-Gegner zählt seit Jahren zu den besten Verteidigern der Welt, zudem fungiert er sowohl bei Liverpool als auch in der "Elftal" als Bindeglied zwischen Coach und Mannschaft. Sein Wort hat Gewicht, seine Trainer sind voll des Lobes für den 32-Jährigen.

Der scheidende "Reds"-Manager Jürgen Klopp sprach in höchsten Tönen über den Niederländer: "Er ist unglaublich wichtig für uns, als Spieler und als Mensch. Ich könnte kein einziges schlechtes Wort über ihn sagen, nicht einmal, wenn ich wollte." Dieser Meinung schloss sich der niederländische Teamchef Ronald Koeman an: "Mit ihm zu arbeiten, ist großartig, weil er sehr offen kommuniziert und immer lernen will."

Schwere Erkrankung als Jugendlicher

Seine ersten Profi-Einsätze absolvierte Van Dijk beim FC Groningen, wo seine Karriere beinahe schon in jungen Jahren vorbei gewesen wäre. Als 20-Jähriger musste er wegen einer Bauchfellentzündung, eines Blinddarmdurchbruchs und einer Nierenvergiftung notoperiert werden, sein Leben hing damals am seidenen Faden. "Ich habe dem Tod ins Auge geblickt", erzählte der mittlerweile 70-fache Internationale später.

Zwei Wochen nach der OP konnte der Innenverteidiger das Spital wieder verlassen, er nahm in dieser Zeit 15 Kilo ab. 2013 kam es zum Wechsel zu Celtic Glasgow, zwei Jahre später schlug Southampton zu. Bei den "Saints" entwickelte sich Van Dijk zu einem der begehrtesten Kicker der Premier League. Liverpool wurde auf ihn aufmerksam und bezahlte im Jänner 2018 für den "Oranje"-Star rund 85 Millionen Euro – damals die Rekordsumme für einen Verteidiger.

Diese Investition sollte sich bezahlt machen. Die "Reds" gewannen 2019 die Champions League, den europäischen Supercup und die Klub-WM, 2020 die Meisterschaft und den FA-Cup sowie 2022 und 2024 den Liga-Cup. Van Dijk spielte dabei eine mindestens ebenso wichtige Rolle wie Top-Stürmer Mohamed Salah.

Van Dijk ist auf dem Platz ein lautstarker Spielführer. AFP/GABRIEL BOUYS

Warum auf Van Dijks Rücken Virgil steht

Auf Nationalteam-Ebene blieb der durchschlagende Erfolg noch aus. Die Niederländer verpassten die Teilnahme an der EM 2016 und an der WM 2018, die EM 2021 versäumte Van Dijk wegen einer Knieverletzung. Bei der WM 2022 schied man im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien aus.

In Deutschland soll der große Wurf gelingen - auch mit Unterstützung von höheren Mächten. "Manchmal bete ich und ich fühle, dass es mich durch einige harte Zeiten gebracht hat. Alles passiert aus einem Grund und vielleicht gibt es eben auch einen Grund für meinen Karriereweg", sagte Van Dijk, der nach eigenen Angaben nicht nur durch seinen Glauben, sondern auch durch seine Familie viel Kraft schöpft.

Der Niederländer ist seit Jugendzeiten mit Rike Nooitgedagt zusammen. Das Paar heiratete 2017 und hat vier Kinder. Die Beziehung blieb auch bestehen, als eine britische Boulevard-Zeitung 2014 ein Pantscherl von Van Dijk mit einem Porno-Starlet aufdeckte.

Zuvor hatte der Kicker mit anderen familiären Problem zu kämpfen. Van Dijk wuchs als Sohn eines Niederländers und einer Frau mit chinesischen Wurzeln aus Surinam in Breda auf, der Vater verließ die Familie. "Mein Vater ist nicht länger Teil meines Lebens", berichtete Van Dijk. Deshalb ist auf seinen Trikots auch nicht der Name "Van Dijk" zu lesen, sondern einfach nur "Virgil" - den ungeliebten Nachnamen ließ er streichen. (APA, red, 23.6.2024)