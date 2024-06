Liebe Leserin, lieber Leser,

"Tooooooooooorrrrrr!!!", schallt es voller Begeisterung aus der Nachbarwohnung. Ein Moment, der bei jenen, die die Euro 2024 gerade auf Laptop oder Tablet schauen, zunächst für Verwirrung sorgt, ist dieses doch am heimischen Bildschirm noch nicht zu sehen. Das Problem nennt sich Latenz, also die Verzögerung der Übertragung und ist je nach Service sehr unterschiedlich. Wir haben analysiert, wo man die Euro 2024 am besten schauen sollte, um mit dem Nachbarn gleichzeitig oder vielleicht sogar früher jubeln zu können.

Ein ganz anderes Thema ist der Leopard 2, der als einer der besten Kampfpanzer der Welt gilt. Aufgrund diverser Probleme, durch die Abnutzung im Gefecht und den nicht unerheblichen Wartungsaufwand der Kampfpanzer, schwindet die Zahl des verlässlichen Geräts. Die Antwort soll der neue Leopard 2 A-RC 3.0 sein. Die Zukunft der Kampfpanzer nach den Vorstellungen des Rüstungskonzerns KNDS bringt eine integrierte Drohnenabwehr, eine 140-mm-Hauptkanone sowie einen Werfer für Panzerabwehrlenkwaffen.

Außerdem testen wir das neue Highend-Laptop Matebook X Pro von Huawei, fragen uns, warum Apple die neuen KI-Features im Herbst nicht nach Europa bringen will und klären auf, warum Youtube Music keine gute Podcast-App ist.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

Die Fußball-EM und der Streaming-Frust: Warum die Nachbarn schon wieder früher jubeln

Leopard 2 A-RC 3.0 ist der neue Roboterpanzer aus Europa

Matebook X Pro: Ultraleicht und doch schwer vorbelastet

Apple wird seine neuen KI-Features wohl nicht in Europa bringen

Youtube Music ist für Podcast-Fans der blanke Horror

Pornhub ist in zwölf US-Bundesstaaten bald nicht mehr verfügbar

X-Chefin baut auf Wunsch von Musk die Führungsspitze um

Instagram spült weiterhin sexuelle Inhalte in die Accounts von 13-Jährigen