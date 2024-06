Der Albaner Mirlind Daku feierte das 2:2 gegen Kroatien, indem er sich ein Megaphon schnappte und vor dem Fansektor Abfälliges über Nordmazedonien intonierte. IMAGO/Justus Stegemann

Nicht wenige fühlen sich unweigerlich an jenes Wiener Derby erinnert, das in Schmähgesänge der siegreichen Rapidler gegen die unterlegenen Austrianer mündete. Und vielleicht auch an Marko Arnautovic, der bei der EM 2021 fürs zweite Gruppenspiel gesperrt wurde, nachdem er im ersten nicht nur einen nordmazedonischen Gegenspieler, sondern auch dessen Mutter beleidigt hatte.

Nun, Albanien war bei der EM 2021 nicht dabei, und Tirana ist von Wien mehr als 800 Kilometer Luftlinie entfernt. Albaniens Teamspieler Mirlind Daku wird weder ans Wiener Derby noch an Arnautovic gedacht haben, als er nach Alabaniens 2:2 gegen Kroatien sozusagen aus sich herausging. Wahrscheinlich hat er gar nicht gedacht. Später entschuldigte er sich und sagte, er habe sich von den Emotionen hinreißen lassen. Nämlich dazu hinreißen lassen, dass er am Spielfeldrand per Megaphon die Stimmung unter den albanischen Fans mit abfälligen Schlachtrufen gegen Nordmazedonien befeuert hatte. Von der Aktion tauchten später Bilder auf, der Verband Nordmazedoniens, bei der EM gar nicht dabei, forderte eine Entschuldigung von Daku und eine Untersuchung der Uefa.

Also leitete die Uefa eine Untersuchung ein und sperrte Daku für zwei Spiele. Der 26-Jährige habe mit seinem Fehlverhalten "den Fußball in Verruf" gebracht, hieß es in einer Mitteilung des europäischen Fußball-Kontinentalverbands. Zuvor hatte sich Daku (26), der für Vereine im Kosovo und in Kroatien kickte, ehe er 2023 zu Rubin Kasan nach Russland übersiedelte, entschuldigt. Vielleicht ist ihm die Causa Arnautovic ja nachträglich zugetragen worden.

"Entschuldigen ist männlich"

"Entschuldigen ist männlich, und ich fühle die Moral und eine professionelle Verpflichtung, das zu tun, an alle, die verletzt wurden", ließ er in albanischer Sprache in einer Social-Media-Botschaft wissen. "Wie bei jedem Fußballer sind die Emotionen in diesen Momenten auf einem anderen Level, was nur auf dem Spielfeld verstanden werden kann. Es ist schwer, das Gefühl, für dieses Nationalteam zu spielen, zu beschreiben, für diese wunderbaren Fans, die uns uneingeschränkte Liebe geben."

Albanien, zum zweiten Mal nach 2016 bei einer EM, wird in Deutschland von teils überaus fanatischen Anhängern unterstützt. "Sorry, wenn ich jemanden nach dem Spiel gegen Kroatien beleidigt haben sollte, der Effekt des Spiels machte solche Sachen mit mir", postete Daku. Albanien hatte beim 2:2 gegen Kroatien erst sehr spät ausgeglichen und so die Chance auf ein Weiterkommen gewahrt. Ob die Chance genützt werden kann, zeigt sich am Montag (21 Uhr) in Gruppe B gegen Gruppensieger Spanien, für den es, was Albaniens Hoffnung stärkt, um nicht mehr viel geht.

Serbien verlangt Bestrafung

Parallel muss Kroatien gegen Italien gewinnen, um aufzusteigen, Italien reicht schon ein Remis. Dakus Aktionen kommen vor dem Hintergrund anhaltender ethnischer Spannungen auf dem Balkan. Serbien verlangt eine Bestrafung von Kroatien und Albanien wegen Hasschants, in denen beide Fangruppen während des Spiels "Töte, töte, töte den Serben" skandierten. Viele Kontroversen drehen sich um den mehrheitlich albanisch bevölkerten Kosovo, dessen Unabhängigkeit Serbien nach wie vor nicht anerkennt. Daku wechselte erst 2023 von der Nationalelf des Kosovo in den albanischen Verband. Dieser nahm den Spieler in Schutz: "Der Vorfall ist nicht repräsentativ für seinen Charakter und die Werte, die wir als Vereinigung hochhalten." Da kann man sich schon erinnert fühlen. (Fritz Neumann, 24.6.2024)

Mögliche Aufstellungen

Gruppe B, 3. Runde:

Kroatien – Italien (Leipzig, 21.00 Uhr/live ServusTV und ZDF, SR Danny Makkelie/NED)

Kroatien: 1 Livakovic – 2 Stanisic, 6 Sutalo, 4 Gvardiol, 19 Sosa – 15 Pasalic, 10 Modric, 8 Kovacic – 25 Sucic, 16 Budimir, 9 Kramaric

Es fehlt: 13 Vlasic (Muskelverletzung)

Italien: 1 Donnarumma – 2 Di Lorenzo, 23 Bastoni, 5 Calafiori, 13 Darmian – 18 Barella, 21 Fagioli – 7 Frattesi, 10 Pellegrini – 14 Chiesa – 9 Scamacca

Fraglich: 3 Dimarco (Wadenverletzung)

Albanien – Spanien (Düsseldorf, 21.00 Uhr/live ORF 1 und RTL, SR Glenn Nyberg/SWE)

Albanien: 23 Strakosha – 4 Hysaj, 5 Ajeti, 6 Djimsiti, 3 Mitaj – 21 Asllani, 10 Bajrami, 20 Ramadani – 14 Laci, 7 Manaj, 9 Asani

Spanien: 23 Simon – 2 Carvajal, 3 Le Normand, 14 Laporte, 24 Cucurella – 20 Pedri, 18 Zubimendi, 8 Ruiz – 10 Olmo, 7 Morata, 17 Williams

Es fehlt: 16 Rodri (Gelbsperre)