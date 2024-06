19.40 REPORTAGE

Re: Ungarns rotes Gold in Gefahr – Paprika­-Peter gibt nicht auf Klimawandel, Konkurrenz aus China und der Arbeitskräftemangel machen Ungarns kleinen Paprikabauern das Leben schwer. Die einzige Waffe: Qualität. Bis 20.15, Arte

20.15 KABARETT

Kabaretthighlights vom Donauinselfest 2024 Einen ganzen Abend mit Kabarettmitschnitten von der Donauinsel bringt ORF 3. Zum Auftakt gibt es Altmeister Andreas ­Vitásek, gefolgt von Walter Kammerhofer, Caroline Athanasiadis, Stefan Haider, Lydia Prenner-Kasper, Petutschnig Hons, Rome Kaltenbrunner, Ina Jovanovic und Nadja Maleh. Bis 1.35, ORF 3

22.05 KRIEGSFILM

The Big Red One – Die unbesiegbare Erste (USA 1980, Samuel Fuller) The Big Red One markierte die Rückkehr von Samuel Fuller in den Regiestuhl mit einem autobiografisch gefärbten Meisterwerk, das von einer US­-Infanteriedivision im Zweiten Weltkrieg, ihrem Sergeant (Lee Marvin) und einem Soldaten (Mark Hamill) erzählt, der über sich hinauswächst. Berührend, poetisch und spannend. Bis 23.55, Arte

Wächst über sich hinaus: Mark Hamill als Private Griff in "The Big Red One" – Arte, 22.05 Uhr. © Lorimar Productio

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Kunst & Macht Das Dom­quartier thematisiert in der Ausstellung Die Farben der Serenissima das wirtschaftliche und politische Beziehungsgeflecht zwischen Salzburg und Venedig. Das OK Linz bringt Arbeiten von Pussy-Riot-Mitbegründerin Nadja Tolokonnikowa rund um Widerstand und Repression erstmals nach Europa. Außerdem gibt es Einblicke in Russlands queere Kunstszene. Ab 23.30 ist die Dokumentation Visionen bauen – Auroville/Indien zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

23.55 STUMMFILMKLASSIKER

Der Golem, wie er in die Welt kam (D 1920, Paul Wegener, Carl Boese) Rabbi Löw, geistlicher Führer der jüdischen Gemeinde im Prag des 16. Jahrhunderts, formt den Golem, eine lebendige Statue aus Lehm, die dem Kaiser das Leben rettet. Arte zeigt den Stummfilmklassiker mit der Originalmusik von Hans Landsberger aus dem Jahr 1920, die lange verschollen war, bis sie von Richard Siedhoff rekonstruiert werden konnte. Bis 1.30, Arte

Radiotipps

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche geht es um Kolonialismus, die Rückkehr der Wildtiere und die neue Musikszene in Kamerun. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

15.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Gloggnitzer Grubenunglück von 1924. Mo–Fr, jeweils bis 16.00, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen Was Geräusche in unserem Körper verraten. Bis 19.30, Ö1 (Karl Gedlicka, 24.6.2024)