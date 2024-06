Hier sind die Mediennews vom Wochenende:

Wiedergesehen: Fremdschämen in der Schmalzweltklinik - Bis zu 28 Millionen Menschen schauten in den 80er-Jahren Professor Brinkmann in der ZDF-"Schwarzwaldklinik" zu. Gut, dass eine Fortsetzung nicht mehr möglich ist

Sascha Hehn als Dr. Udo Brinkmann und Klausjürgen Wussow als Professor Brinkmann in der "Schwarzwaldklinik". IMAGO/United Archives / Valdmani

Putin-Show in Nordkorea: "Propagandafotos sollen andere Bilder verdecken" - Inszenierter Jubel, Luftballons und Hundestreicheln mit Kim Jong-un. Andreas Pribersky vom Institut für Politikwissenschaften analysiert die Bilder der Diktatoren

Kampf der IS-Angehörigen: Wie das Kind aus Syrien zurückholen? Vor zehn Jahren hat die damals 17-jährige Maria G. aus Salzburg ihre Familie in Richtung Syrien verlassen. Ö1-"Hörbilder" am Samstag über die schwierige Rückholung

Zadic ist schwanger sowie Klima- und andere Helden im "Blattsalat" - Was bei anderen Frauen ein natürlicher Vorgang ist, ist in diesem Fall nicht weniger als ein "Wunder"

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Politik im Dauerwahlkampf

"Duell der Degen" und "Im Zentrum" über den Dauerwahlkampf: TV-Tipps für Sonntag - "Anthony Perkins – Im Schatten von 'Psycho'", "Auf der Flucht", "La la Land", "Finlandia" – Sibelius’ Hymne der Freiheit - mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!