In den 80ern hingen die Haare in den Nacken, während der EM 2024 ist der Drei-Millimeter-Schnitt angesagt. Am eindrucksvollsten führt das die deutsche Mannschaft vor

Die Deutschen mit den rasierten Nacken: Niclas Fullkrug, Joshua Kimmich und Ilkay Gundogan. REUTERS/Lee Smith

In dieser Woche soll es um eine Frisur gehen, die an dieser Stelle viel zu lange links liegen gelassen wurde. Zeit wird's, sich ihrer anzunehmen! Schon lange haben sich nämlich nicht mehr so viele Männer auf einen Schnitt einigen können. Der Fade Cut ist die Frisur der Stunde – wenn nicht sogar dieser Europameisterschaft.

Für alle, die nun ein Fragezeichen auf der Stirn stehen haben, lohnt es sich, den Köpfen der Fußballer Niclas Fullkrug, Joshua Kimmich und Florian Wirtz ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Die deutschen Stars tragen im Nacken rasant rasierte Frisuren, die sogenannte Deep-, Mid- oder Low-Fade-Schnitte. Für diese wird das Haar hinten und seitlich mit oder ohne Verlauf entfernt ("Fade" heißt "Verblassen"). Selbst die deutsche Bild sah sich angesichts der rasierten Köpfe bemüßigt, "die Trend-Frisur unserer DFB-Stars" zu erklären. Die Debatten gehen noch weiter. Spezialisten und Spezialistinnen diskutieren bereits darüber, ob Frisuren wie jene von Kimmich nun als Undercut-Fade oder Burst Fade bezeichnet werden sollen.

Frisurenparade: Toni Kroos und Maximilian Mittelstädt . IMAGO/Moritz Mueller

Man kann die Sache auch zugespitzter formulieren: Der Drei-Millimeter-Schnitt mit dem etwas längeren Deckhaar ist dermaßen präsent, dass man ihn als Nachfolger des Vokuhila bezeichnen könnte. Manche können sich vielleicht noch an die Haarmatten von damals erinnern. Sie galten in den Achtzigerjahren als die Frisur schlechthin. Man sah sie an Rudi Völler und an Toni Polster, ihnen wehten damals beim Torejagen lockige Flokatis hinterher. Andre Agassi bändigte seinen irren Schopf mit bunten Bändern, und Dieter Bohlen machte natürlich auch mit. Heute sind solche Frisuren Ausnahmeerscheinungen, siehe Bill und Tom Kaulitz.

Christoph Baumgartner und Marko Arnautovic befinden sich nicht nur in Sachen Haare auf derselben Wellenlänge. EPA/ROBERT GHEMENT

Die Generation Fade Cut bevorzugt es so kurz und kantig, dass der Spiegel bereits ätzte: "Ist das hier wirklich ein Länderspiel oder doch eine Szene aus The Zone of Interest?" Tatsächlich haben viele deutsche Spieler eine Schwäche für rasierte Nacken, siehe Maximilian Mittelstädt, Marc-André ter Stegen, David Raum. Allerdings ist man auch im österreichischen Team bereits auf den Geschmack gekommen: Christoph Baumgartner und Marko Arnautovic haben sich die Haare ähnlich scheren lassen. Und ja, Leute wie der brasilianische Spieler Neymar waren überhaupt noch früher dran mit ihrem Fade Cut.

Beim Fade Cut handelt es sich offenbar eher um ein internationales Generationending: Zwischen Mitte zwanzig und Mitte dreißig kommt offenbar kaum einer um den Haarschnitt herum. Das lässt sich auch auf der Videoplattform Tiktok beobachten. Wer auf dem Fußballplatz keine Inspiration für eine neue Frisur bekommt, wird sicher dort fündig. (Anne Feldkamp, 24.6.2024)