Die Vergabe des Stipendiums für den Executive MBA Leadership, v. li.: Gabriele Schauer (Hernstein-Institut), Christine Güttel (FH Wien der WKW), Gewinnerin des Stipendiums Andrea Hradelovics, Sabine Bothe (Erste Group Bank), Melanie Raidl (DER STANDARD) Florian Sulzer

Im Zuge von New Work, der neuen Arbeitswelt, in der Wohlbefinden immer wichtiger wird und der Fokus auf die Mitarbeitenden gerichtet sein soll, sind Führungskräfte besonders gefordert. Vor allem Soft Skills, also die persönlichen zwischenmenschlichen Fähigkeiten sind heute in Leitungspositionen mehr und mehr gefragt, Chefs und Chefinnen, die flache Hierarchien fördern, beliebt.

Jury überzeugt

Für Personen, die bereits Erfahrungen in einer Führungsposition gesammelt haben oder gerade mitten in einer Vorgesetztenrolle stecken, gibt es nun die Chance, sich fachlich und methodisch auf die vielen Herausforderungen des Leadership vorzubereiten. Das Hernstein-Institut für Management und Leadership, die FH Wien der WKW und DER STANDARD haben passend dazu gemeinsam am 19. Jun im Zuge eines Bewerbungsverfahrens ein Stipendium für den Executive MBA Leadership vergeben. Das berufsbegleitende Programm an der FH Wien verbindet praxisnahe Weiterbildung und einen akademischen Abschluss.

Nach einer Bewerbungsphase mit 22 Einreichungen für den MBA wurden vier Personen zu einem Hearing eingeladen. In der Jury vertreten war Chief Human Resources Officer der Erste Group Bank und Erste Bank Österreich Sabine Bothe als Expertenbeirätin, Programmleiterin des Leadership-Studiengangs, Christine Güttel und Projektleiterin am Hernstein-Institut, Gabriele Schauer. DER STANDARD rundete die Jury ab.

Von den vier eingeladenen Personen überzeugte die Jury letztlich Andrea Hradelovics. Sie ist bereits seit vielen Jahren Produktionsleiterin bei den Wiener Festwochen und hat außerdem Erfahrung als Projektverantwortliche mit Budget, Personal und Durchführung. Nun erhielt sie mit ihrer erfolgreichen Bewerbung ein Stipendium für das Programm in Höhe von 26.550 Euro. Das Studium dauert insgesamt drei Semester und kostet 29.500 Euro.

Strammes Programm

Die Inhalte, die Hradelovics zusammen mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen erlernen wird, umfassen die Bereiche Selbstmanagement und Personal Performance, Teamkompetenz und Kommunikation und wie Systeme und Organisation funktionieren.

Das Ziel ist, die Teilnehmenden mit praktischen Instrumenten auszustatten, ihnen mitzugeben, wie sie ihr eigenes Führungsverhalten reflektieren, und ihnen wissenschaftliche Kompetenz mitzugeben. (red, 24.6.2024)