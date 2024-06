In der Stadt Makhachkala wurden zwei Kirchen angegriffen. IMAGO

Machatschkala – Bei Schüssen bei einer Synagoge, eine orthodoxe Kirche und einer Polizeistation in der russischen Teilrepublik Dagestan sind am Sonntag nach Behördenangaben zahlreiche Menschen getötet worden. Bei Attacken mehrerer Bewaffneter in zwei Städten der muslimisch geprägten Kaukasusrepublik habe es zudem viele Verletzte gegeben. Unter den Toten seien mindestens 15 Polizisten und ein Priester, sagte Gouverneur Sergei Melikow. Sechs der Bewaffneten seien dabei erschossen worden. Verschiedene Nachrichtenagenturen und Behörden geben aktuell teils noch unterschiedliche Angaben zur Anzahl der Toten und Verletzten.

Zu den Anschlägen bekannte sich bisher noch niemand. Wie das Innenministerium in Moskau mitteilte, ereignete sich einer der Vorfälle bei einer Synagoge in der Stadt Derbent am Kaspischen Meer, unweit der Grenze zu Aserbaidschan. Weitere Schüsse seien in einer orthodoxen Kirche derselben Stadt gefallen. Beide Gotteshäuser seien in Brand gesetzt worden.

"Die Synagoge in Derbent brennt", schrieb der Vorsitzende der Föderation der Jüdischen Gemeinden Russlands, Borutsch Gorin, im Onlinedienst Telegram. Ein Polizist und ein Wachmann seien getötet worden. Auch die Synagoge in der größten Stadt der Region, Machatschkala, sei in Brand gesteckt worden. "Während des Angriffs auf die orthodoxe Kirche in Derbent ist dem Priester die Kehle durchgeschnitten worden", fügte Gorin hinzu. Laut Innenministerium handelte es sich um einen 66-Jährigen.

Die russische Teilrepublik Dagestan grenzt an Georgien, Aserbaidschan und Tschetschenien.



Kreml wirft Westen Unruhstiftung vor

Beide Städte liegen am Kaspischen Meer und etwa 125 Kilometer voneinander entfernt. Dagestan grenzt unter anderem an die russische Teilrepublik Tschetschenien sowie an Georgien und Aserbaidschan. Die russischen Behörden haben bei früheren Vorfällen in der Region auf militante muslimische Gruppen verwiesen.

"Wir wissen, wer hinter den Terroranschlägen steckt und was ihr Ziel ist", sagte Melikow in einem Video, ohne weitere Details zu nennen. Einer der Vorfälle ereignete sich den Angaben zufolge in einer Synagoge in der Stadt Derbent, Heimat einer alten jüdischen Gemeinde und UNESCO-Weltkulturerbe. Die unbekannten Angreifer hätten automatische Waffen benutzt und seien in einem Auto geflohen.

Rauch steigt nach dem Angriff über einer orthodoxen Kirche in Makhachkala auf. AP

Das islamisch geprägte Dagestan ist eine der ärmsten Regionen in Russland. Die russische Teilrepublik grenzt auch an Tschetschenien. In Dagestan war es in den vergangenen Monaten vor dem Hintergrund des Gaza-Konflikts bereits zu antijüdischen Exzessen gekommen. Ende Oktober 2023 drangen etwa wütende Menschen in den Flughafen der Hauptstadt Machatschkala ein, als dort am Sonntag ein Flugzeug aus Israel ankam. Rund 20 Menschen wurden dabei verletzt. Der Kreml warf dem Westen in Folge Destabilisierungsversuche und Provokationen vor.

Es sei offensichtlich, dass die Ausschreitungen durch Einmischung aus dem Ausland verursacht worden seien, hieß es damals aus dem Kreml. Es gehe um "die Versuche des Westens, die Lage im Nahen Osten dazu zu nutzen, eine Spaltung der russischen Gesellschaft herbeizuführen". (APA, 24.6.2024)