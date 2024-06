Wagner-Aufstand Ein Jahr nach dem Aufstand: Russen erinnern sich an Prigoschin

Viele Russen haben den unter bis heute ungeklärten Umständen zu Tode gekommenen Milizenführer Jewgeni Prigoschin offenbar nicht vergessen. Am Jahrestag des Wagner-Aufstands legen zahlreiche Menschen Blumen in Moskau nieder. In Sankt Petersburg wurde eine Statue zu seinen Ehren errichtet