Die EU hat das Ziel, dass so viele Menschen in der EU wie möglich sich in zwei weiteren Sprachen unterhalten können. Welche Sprachen sprechen Sie? Auf welchem Niveau? Warum haben Sie diese gelernt? Lernen Sie aktuell Sprachen? Welche Sprachen würden Sie gerne können/besser können?

Ab wann würden Sie sagen, dass man eine Sprache "sprechen" kann? A2/B1/B2?

Ich bitte Sie, keine Sprachen abzuwerten, weil man diese zum Beispiel in der Schule gehabt hat und schlecht drinnen war.

