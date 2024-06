In meiner utopischen Welt hat jede gehbehinderte Person, lese/hörbehinderte Person, etc. jede Möglichkeiten, wie Menschen ohne Einschränkung auch. Auch nichtbehinderte Menschen haben Vorteile von einer barrierefreien Welt, zum Beispiel Eltern mit Kinderwagen, Menschen die schlechter Deutsch sprechen/sich mit lesen schwerer tun mit Texten, die in einfacher Sprache geschrieben sind (Stichwort Beamtendeutsch) etc.

Welche Beispiele fallen Ihnen noch ein? Was gehört geändert/verbessert?

