Hallo, ich wurde in der Schule gemobbt. Jahrelang. Niemand, weder die Lehrer noch Eltern, haben mit geglaubt. "Ich bilde mir das nur ein." "Ich habe ja selber angefangen." "Die Verletzungen habe ich mir selber zugefügt." "Die 'wir schlagen dich bewusstlos'-Drohungen waren ja nicht so gemeint." "Mobbing gibt es in dieser Schule nicht." etc. Jetzt bin ich theoretisch mitten im Leben und mich begleiten diese vier harten Jahre noch immer bis in die letzte Zelle.

Was kann man unternehmen – als nicht-Mobbingopfer – um Mobbing zu unterbinden/verhindern/Mobbingopfer zu helfen – effektiv zu helfen, sodass solch ein Trauma verhindert werden kann?

