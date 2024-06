Leute lieben es, Bewertungen zu schreiben und Sterne zu vergeben. aam, STANDARD

"Tankstelle Frechheit! Wollte Diesel Ultimate tanken, und beim Abheben des Zapfhahns kam Diesel raus ... Schuhe voll ... Hose voll ... Auto voll! Und nein, ich habe nicht draufgedrückt!"

Dieter ist sauer, das merkt man. Dieter hat der Raststation Guntramsdorf deshalb nur einen von fünf Sternen auf Google Maps hinterlassen. 362 andere Menschen fanden Guntramsdorf besser. Insgesamt steht die Ruhestation für müde Autofahrer bei 4,2 von fünf möglichen Sternen.

Nun könnte man sagen, Dieter ist ungeschickt. Dieter war sauer. Hose voll – wirklich unpraktisch, vor allem, wenn nicht einmal der eigene Harndrang daran schuld war. Aber warum schreibt Dieter das gleich ins Netz? Will er andere warnen, dass deren Schuhe und Hose trocken bleiben?

Dieter ist in jedem Fall nicht allein. Bewertungsplattformen sind voll mit solchen mehr oder weniger sinnhaften Beiträgen. Die Motivation dahinter ist oftmals unklar. Mein persönlicher Lokalaugenschein.

Dieter ist nicht allein

Wie ich Dieter gefunden habe? Auf der Heimfahrt von meinem Italienurlaub waren wir auf der Suche nach einer passenden Raststätte am Weg. Das wäre übrigens eine tolle Artikelidee, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viele gute Rastplätze gibt es nämlich gar nicht, haben wir festgestellt. Aber zurück zum Thema. Wir schauen also die schlechten Fotos der einzelnen möglichen Stopps durch und lesen passend dazu die Bewertungen. Persönlich gute Erfahrungen haben wir etwa bei der Raststation Pack gemacht, in der Nähe von Wolfsberg. Ein super Spielplatz und nette Kellnerinnen. Was will man mehr? Auch Ingrid stimmt uns auf Google Maps zu. "Das Essen war gut. Die Bedienung war sehr freundlich, und es war sauber." Ingrid gibt trotzdem nur drei Sterne. Mich würde interessieren: Was hat Ingrid für einen Fünf-Sterne-Aufenthalt gefehlt?

Aber Raststationen und Google Maps sind natürlich nicht die einzigen Plätze, wo die Dieters und Ingrids ihren Senf dalassen wollen. Mein aktuelles Highlight wurde kürzlich mehrfach auf X geteilt. Bei einem Spielteppich, Eltern kennen diese bemalten Dinger gut, wurden gleich mehrere Kritikpunkte gefunden. Ein Kunde schreibt etwa, dass der Spielteppich eine "sehr gute Qualität" hat. Einen Stern Abzug gibt er allerdings, weil es "zu viele Radwege" gibt. Dies sei eine "Indoktrinierung zur erzwungenen Verkehrswende", die im Kinderzimmer "nichts verloren" hat. Der Name des Verfassers ist der Redaktion leider nicht bekannt.

Immerhin hat Jörg vier Sterne vergeben, obwohl der Teppich rutscht und Gebäude mehrfach eingezeichnet sind. Amazon/Jörg

Der besagte Spielteppich scheint generell von Eltern sehr kritisch gesehen zu werden. Nicht nur hat er Radwege eingezeichnet, nein, Jörg schreibt im April 2023: "Auf unserem Teppich sind alle Gebäude, Straßen, Kreisverkehre usw. drei Mal (!) vorhanden." Fassungslos wiederholt er die Information in seiner Rezension: "Es ist einfach das gleiche Muster drei Mal hintereinander." Ich glaube nicht, dass meine Eltern damals bei meinem Spielteppich diese Kritik auf eine Onlineplattform geschrieben hätten. Ich glaube, es wäre ihnen nicht einmal aufgefallen – und jedem Kind dieser Welt wohl auch nicht.

Eine Bewertung ist schnell geschrieben, egal auf welcher Plattform. aam, STANDARD, Screenshot

Dildo Poplin

Ich bin in jedem Fall nicht der Einzige, der solche Onlinebewertungen liest. Laut einer Umfrage tun das etwa 93 Prozent der Verbraucher, speziell vor dem Kauf eines Produkts. Satte 74 Prozent finden offenbar Gefallen am "Redakteursdasein" und schreiben aktiv im Bewertungsdschungel mit. Da 94 Prozent der Verbraucher Unternehmen aufgrund von negativen Bewertungen meiden, gilt dies wohl auch ähnlich für Produkte wie Spielteppiche oder eben Raststationen.

Mein persönliches Trauma liegt schon ein paar Jahre zurück. Damals waren die Bewertungen für ein Buch namens Der Herr der Augenringe noch etwas besser, und ich ließ mich von den falschen Leuten zu einem Kauf überreden. Da meint eine Userin, das Buch sei "weniger langatmig als das Original", was mich schon hätte stutzig machen sollen. Uwe schrieb, "man darf nicht zu subtilen Humor erwarten, dafür reichen die 190 Seiten wohl nicht aus". Doch, Uwe, man kann auf 190 Seiten subtilen Humor unterbringen, aber wohl nicht, wenn der Hauptcharakter Dildo Poplin heißt. Mein Fehler.

Die Moral von der Geschichte ist wohl, dass man beim Lesen von Bewertungen vorsichtig sein sollte und sich beim Schreiben wohl selbst eine Cool-down-Phase gönnen sollte. Aus der Emotion etwas zu sagen oder zu schreiben war schon in der Vergangenheit selten eine gute Idee.

Dieter hat den Tank voll

133 Rezensionen hat Dieter bereits auf Google Maps geschrieben. 161-mal hat er eine Bewertung abgegeben. Damit ist er auf Level sechs in einem mir bisher unbekannten System auf Google Maps, wo man offenbar "aufleveln" kann, wenn man die Plattform proaktiv nutzt. Ob Level-sechs-Dieter eine bessere Raststation gefunden hat, konnte ich übrigens nicht feststellen. Eine, wo er schreiben kann: Tank voll, nicht Hose voll. Ich hoffe es für ihn. (Alexander Amon, 25.6.2024)