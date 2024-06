Die Aufnahmen verdeutlichen, wie groß die Drohne von Northrop Grumman wirklich ist. Zu sehen ist sie an ihrer Anlegestelle am Marinestützpunkt Port Huenme

Die Zukunft der Seekriegsführung: Nicht weniger als das soll die Manta Ray des Rüstungskonzerns Northrop Grumman darstellen. Erst vor wenigen Monaten vorgestellt, befindet sich die Drohne derzeit noch im Teststadium. Umso mehr verblüfft, dass sie nun bereits öffentlich und in aller Ruhe betrachtet werden kann – und zwar bequem im eigenen Browser oder am Smartphone.

Größe

Die Seekriegsdrohne Manta Ray wurde von aufmerksamen Nutzern auf dem Kartendienst von Google gefunden. Angelegt am Marinestützpunkt, zeigen sich dabei sehr gut die wahren Relationen des Unterwasserfahrzeugs. Vor allem die Spannweite von 13,7 Metern bei einer Gesamtlänge von 9,9 Metern beeindruckt dabei.

Auf Google Maps gefunden: die Seekriegsdrohne Manta Ray. Google

Entwickelt wurde die Manta Ray im Rahmen eines Projekts der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Sie ist vor allem für längere Einsätze mit großer Reichweite gedacht und soll vollständig autonom agieren können. Eine Crew wird also nicht benötigt, bei Bedarf kann die Unterwasserdrohne auch über längere Zeiträume auf dem Meeresboden ankern und auf ihren Einsatz warten.

Modular

Eine Besonderheit von Manta Ray ist ihre modulare Bauweise. Die Seekriegsdrohne kann also einfach in kleinere Einzelteile zerlegt und so ins Einsatzgebiet gebracht werden, was einen sehr schnellen Einsatz ermöglichen soll – und zwar weltweit. Das gesamte Unterwassergefährt soll so in fünf Lkw-Container passen. Die Größe der Drohne lässt viele denkbare Einsatzmöglichkeiten offen – von der Informationsbeschaffung bis zum Waffeneinsatz.

Ein früheres Foto der Tests von Manta Ray dürfte am selben Ort aufgenommen worden sein. Northrop Grumman

Zuletzt war von dem Projekt offiziell vor einigen Monaten zu hören. Damals hieß es, dass Manta Ray im Februar und März 2024 vor der Küste Südkaliforniens umfassenden Tests unterzogen wurde. Von diesen Tests dürften wohl auch die Google-Maps-Aufnahmen stammen. Die Bilder sind dabei relativ detailliert und bieten sogar die gewohnte 3D-Ansicht, üblicherweise werden solche Aufnahmen mit Flugzeugen erstellt. (apo, 24.6.2024)