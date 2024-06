225 Häftlinge wurden aus dem Bundesgefängnis in Port-Cartier evakuiert. In der Stadt in der französischsprachigen Provinz Québec wurde der Notstand ausgerufen

Kanada erwartet dieses Jahr starke Waldbrände, wie hier in der Provinz Alberta im Mai. AFP/Alberta Wildfire Service/HAN

Ottawa, Québec – Hunderte Menschen sind in Kanada wegen Waldbränden evakuiert worden. Unter ihnen waren auch 225 Insassen eines Hochsicherheitsgefängnisses, wie die kanadische Gefängnisverwaltung am Sonntag mitteilte. "Die Insassen wurden erfolgreich aus dem betroffenen Gebiet in andere sichere Bundesvollzugsanstalten verlegt", heißt es in einem Statement des Gefängnisse. Das Bundesgefängnis in Port-Cartier liegt etwa 500 Kilometer nordöstlich der Stadt Québec.

Die Häftlinge, die in andere Gefängnisse verlegt wurden, wurden am Wochenende zusammen mit rund tausend Bewohnern Port-Cartiers in Sicherheit gebracht. In der Stadt war am Freitag wegen der sich ausbreitenden Waldbrände der Notstand ausgerufen worden. In der weiter nördlich gelegenen Provinz Neufundland und Labrador wurden im Laufe der Woche wegen eines Waldbrandes zudem 750 Angestellte eines großen Wasserkraftwerks evakuiert.

Nach starken Waldbränden 2023 trainierte in Québec die SOPFEU verstärkt für den Ernstfall. AFP/ALEXIS AUBIN

Quebecs Gesellschaft für Waldbrandprävention (SOPFEU) meldete vergangenen Donnerstag, dass Blitzeinschläge sieben Waldbrände in der Nähe von Port-Cartier ausgelöst hatten. Die SOPFEU hätte aktuell keine Kontrolle über einige der Brände, so die Organisation am Sonntag.

Im vergangenen Jahr hatte Kanada seine bisher schlimmste Waldbrandsaison erlebt. Mehr als 15 Millionen Hektar Land verbrannten und acht Feuerwehrleute kamen ums Leben. Insgesamt 230.000 Menschen wurden evakuiert. (APA, 24.6.2024)