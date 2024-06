Ich höre oft, dass der Konsument nicht zum Bezahlen höherer Preise für höhere Auflagen bereit ist. Nicht nur seitens der Landwirtschaft, sondern auch von anderen Stellen, die sich um die Versorgung von Menschen mit geringem Einkommen sorgen. Treffend finde ich den Satz, jeder will Bio, aber keiner kauft es. Ich habe die Antworten bewusst mit Ja und Nein gewählt, um keine unbewusste Beeinflussung zu haben.

In Österreich gibt es teils viel strengere Auflagen in der Landwirtschaft, als in der restlichen EU geschweige denn im Rest der Welt.

