Nochmals zum Gesundheitssystem und den derzeit wieder vieldiskutierten "politischen Lösungsvorschlägen". Wir haben Mangel an Ärzten und Mangel an Pflege. Die bisherigen Vorschläge der Politik: mehr Studienplätze, längere Arbeitszeiten, Konzentration der Versorgung in Zentren, Zwang zu Verträgen mit der Kasse, Reduktion der Betten etc. Was wisst ihr "draußen" von den Problemen? Welche Wünsche und Vorschläge habt ihr? Hat die Politik recht, mit der Feststellung, es gäbe gar kein wirkliches Problem?

