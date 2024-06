Wenn Pilger und Pilgerinnen in Mekka zu Tode kommen, wird das dem Organisator und Hüter der heiligen Stätten, Saudi-Arabien, angelastet

Auf der elektronischen Plakatwand in der saudischen Hauptstadt Riad wird darauf hingewiesen, dass man sich für die Pilgerfahrt registrieren muss. AFP/FAYEZ NURELDINE

Jene Pilger und Pilgerinnen, die von der Hajj nach Mekka und Medina nicht mehr lebend heimkommen, sind in der arabischen und islamischen Welt seit jeher ein Politikum. Ähnlich wie bei den immer wieder vorkommenden Massenpaniken steht für die Kritiker des saudischen Königshauses auch heuer wieder ein Versagen der Behörden im Raum: Die Gläubigen, die an der mörderischen Hitze gestorben sind, kamen nicht in den Genuss von Kühlung und Hilfe, weil sie nicht für die Pilgerfahrt registriert waren. Aber warum hat man sie hereingelassen und dann sich selbst überlassen, die Ärmsten der Armen?

Rolle des Meinungsmachers

Heuer hat Ägypten als erster betroffener Staat die Zahl der Toten bekanntgegeben. Ägypten, das größte arabische Land mit seinen Massen von Menschen, die kein Geld für die Hajj-Gebühren haben. Auf der anderen Seite steht das reiche – auch wenn das nicht für die ganze Gesellschaft stimmt –, seine Modernisierung vorantreibende Saudi-Arabien, das in den letzten Jahren Milliarden in die Hajj-Sicherheit gesteckt hat.

Ägypten war lange Zeit politischer Meinungsmacher in der arabischen Welt. Heute beansprucht Saudi-Arabien unter Kronprinz Mohammed bin Salman die Führung. Früher waren es meist nichtarabische Staaten, etwa der Iran oder Indonesien, die die saudische Verwaltung der heiligen islamischen Stätten infrage stellten. Wenn nun die Diskussion in der Mitte der arabischen Welt ankommt, ist das ein Symptom dafür, dass deren Neuordnung im Gang ist. (Gudrun Harrer, 24.6.2024)