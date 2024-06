Gut behütet

Alexandra Pomper und ihr Team betreiben ein peppiges Hutgeschäft mitten in der Innenstadt. Egal ob einem der Kopf nach Peaky-Blinders-Look oder Grande Dame steht, hier wird man nicht nur fündig, sondern auch ­bestens beraten. Gut 1000 Modelle gibt’s im

Angebot, hinzu kommen allerlei Accessoires.

Rauhensteingasse 7, 1010 Wien, 01/512 43 39, Mo–Fr 10–19, Sa 10–18, gutbehuetet.at

Keramik Berger

Ein gut 50 Jahre alter Familienbetrieb ist Keramik Berger im 1. Bezirk. Das Sortiment ist zwischen Häferl und skulpturalen Objekten angesiedelt, man produziert allerdings auch auf Bestellung. Getöpfert und gebrannt wird übrigens in einer Werkstatt, die vom Geschäft aus gesehen gleich um die Ecke liegt.

Weihburggasse 17, 1010 Wien, 01/512 43 39, Mo–Fr 10–18, Sa 10–17 Uhr, keramikberger.at

Salon Verde

Im Salon Verde finden alle eine Pflanze. Salon Verde

"Äh, haben Sie auch Pflanzen für Leute, die jede Pflanze verlässlich umbringen?" Mag sein, dass man anderswo ob dieser Frage der Tür verwiesen wird. Nicht so im Salon Verde. Dort wird jeder fündig – und nimmt ziemlich sicher noch hübsche Wohnaccessoires mit.

Kettenbrückengasse 20, 1040 Wien, Mo–Fr 10–19, Sa 10–18, salonverde.at

Makaro Jewelry

Schmucklabel mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Makaro Jewelry

Wiener Schmucklabel mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit: Makaro bietet sowohl Schmuck aus massivem Recyclinggold mit konfliktfreien Edelsteinen an als auch Vergoldetes zu erschwinglichen Preisen. Mittlerweile findet man Makaro auch in Deutschland.

Stiftgasse 21, 1070 Wien, Mo–Fr 10–19, Sa 10–18, makarojewelry.com

Lesewelt

In der Lesewelt finden seit 2009 kleine und nicht mehr ganz so kleine Leseratten eine ­Riesenauswahl altersgerechter und pädagogisch wertvoller Kinder- und Jugendliteratur. Es gibt aber auch Arbeitsmaterialien für Sprachheilpädagogik und Logopädie.

Strozzigasse 14, 1080 Wien; 01/408 11 20, Mo 14–18.30, Di–Fr 9–18.30, Sa 10–14, lesewelt.at

Buchhandlung List

Die Buchhandlung von Nicole List in der Porzellangasse. Buchhandlung List

Bei Nicole List und ihrem Team kann man vor lauter Stöbern und Schmökern schon mal die Zeit vergessen. Was noch hinzukommt, ist, dass neben deutschen Büchern auch großer Wert auf italienische, englische und vor allem auch französische Literatur gelegt wird.

Porzellangasse 36, 1090 Wien, 0690/10 35 11 85, Mo–Fr 10–18.30, Sa 10–13, buchhandlunglist.at

Säcklermeister Profous

Hängt über dem Eingang zur Werkstatt des Säcklermeisters Alexander Profous. privat

Das nächste Oktoberfest kommt bestimmt. Wer schon immer mal eine eigene Krachlederne wollte, ist mit dem Säcklermeister Alexander Profous bestens beraten. Im Sortiment gibt’s aber auch andere Lederoberbekleidung, die hier in Handarbeit gefertigt wird.

Grünangergasse 12, 1010 Wien, 01/513 44 32, Mo 9–12, Di–Fr 9–18

Vintage Shop by Textile House

Als Spin-off einer Altkleider-Sortierungsfirma bietet dieser Vintageladen wunderbare ­Secondhand-Teile. Erhältlich ist hier nicht nur No-Name-Kleidung, sondern auch Marken­ware. Und jede Menge Jeans, Jacken, Trenchcoats ... und die dazu passenden Accessoires.

Paniglgasse 18–20, 1040 Wien, Mo–Fr 10–19, Sa 10–17, textilehouse.at

Jana Wieland

Jana Wielands neuer Store in der Wiener Zollergasse. privat

Vor acht Jahren hat sich Designerin Jana Wieland selbstständig gemacht. Die großzügigen Silhouetten sind geblieben, die Kundschaft hat sich vergrößert – nun ist Wieland mit einem Store in der Zollergasse aufgeschlagen.

Dort gibt es jetzt auch Brautmode von ihr.

Zollergasse 25, 1070 Wien, Di–Fr 12–19, Sa 12–18, janawieland.at

Rosa Mosa

Schuhe von Rosa Mosa gibt es nun im siebenten Bezirk. Katarina Soskic für Rosa Mosa; Styling: Rike Hemedinger; Hair & Makeup: Nicole Jaritz

Das Wiener Schuhlabel Rosa Mosa ist in den siebten Gemeindebezirk gezogen: In den wandhohen Regalen, in denen früher Collins Hüte lagerten, stehen nun die Schuhmodelle des Wiener Labels Spalier. Und Simone Springer sowie Yuji Mizobuchi und ihr Team können in den Räumen dahinter arbeiten.

Richtergasse 1 / Ecke Neubaugasse, 1070 Wien, Mo–Fr 11–18.30, Sa 10–17, rosamosa.com

Mopsfidel

In ihrem mopsfidelen "Shop für kleine Hunde" auf dem Meidlinger Markt bietet die gelernte Hutmacherin Karin Bergmayer handgefertigte und maßgeschneiderte Steppmäntel, Anoraks, Mopsmaulkörbe, Wollpullis und so ­manche Futterspezialität für Möpse und alle kleinen Wauwaus an.

Meidlinger Markt Stand 4, 1120 Wien, 0699/10 52 61 18, Di bis Fr 14–18, Sa 9–13, mopsfidel.at

Kao Soi

Der jüngste Zuwachs der bestehenden All-Reis-Thai-Restaurants im 15. und 1. Bezirk ist die putzig-charmante Thai-Hendl-Garküche Kao Soi unweit des Stubentors in der Wiener Innenstadt. Zu empfehlen sind beispielsweise die Eierreisnudeln in Currysuppe und ­gegartem Hendlhaxl.

Stubenbastei 12, 1010 Wien, 01/786 13 00, Di–Fr 11–15, Sa 11–17, kaosoi.at

Amacord Alimentari

Einst eine Restaurant-Institution, wurde das Amacord von David Eder nun in ein Alimentari umgewandelt. Neben Delikatessen zum Mitnehmen wie hochqualitatives Olivenöl oder ­frischen Pancetta kann man hier Spezialitäten wie Pasta e Fagioli oder gefüllte Panini verkosten. Top-Tipp sind aber die Kärntner Ravioli.

Rechte Wienzeile 15, 1040 Wien, 01/587 47 09, Mo–Fr 11.30–21, Sa 10–18, amacord-alimentari.com

Cibo Colorato

Die Pizzeria Cibo Colorato im 3. Bezirk ist in einem ehemaligen Würstelstand untergebracht. Gerhard Wasserbauer

So versteckt, dass selbst die Adresse in Rätseln spricht: Die Pizzeria Cibo Colorato befindet sich vor der Hausnummer 2 in der Hinteren Zollamtstraße. Es handelt sich um einen ehemaligen Würstelstand, in dem ein Pizzaofen eingebaut wurde und herrliche neapolitanische Pizza gebacken wird.

Hintere Zollamtstraße vor Nr. 2, 1030 Wien, 0664/99 94 52 22, täglich 11–15, 17–21.30

Taqueria Chiquitita

Die Taqueria Chiquitita in der Margaretenstraße offeriert unter anderem Saucen mit unterschiedlichem Schärfegrad. Goldenhour Pictures

Das "kleine Mädchen" haben bereits Abba besungen. Im 5. Bezirk wurde ein Taco-Geschäft nach der Bezeichnung, nicht dem grandiosen Song, benannt. In der Taqueria gibt es authentische mexikanische Taco-Varianten mit Schweine-, Lamm- und Rindfleisch sowie ­vegane Optionen.

Taqueria Chiquitita, Margaretenstraße 76, 1050 Wien, Di–So 11.30–14.30, 17.00–21.00, chiquitita.at

Karl.

Feines Gebäck gibt es bei Karl. privat

Sauerteigbrote, Baguettes, Sandwiches und Kaffee gibt es bei Karl am Margaretenplatz im 5. Bezirk. Geführt wird die kleine Bäcker-Budl von den Machern des Budapest Bagel im 2. und dem Club U / Karl-&-Otto-Café im Pavillon am Karlsplatz. Auch vegane und glutenfreie Gebäcksalternativen sind im Angebot.

Margaretenplatz 6, 1050 Wien; 0660/383 77 88, Mo–Fr 8–16, Sa 9–15, @karl.vienna

Olinda

Dem Team vom Vogelfrei-Gastro-Kollektiv fehlte eine entspannte Bar, in der man den ganzen Tag abhängen, snacken und Highballs trinken kann. Also schufen sie diesen Ort. Fünf Gehminuten von der U4-Station Kettenbrückengasse entfernt befindet sich – von außen unscheinbar – die Bar mit feinen Cocktails.

Schönbrunner Straße 23, 1050 Wien, Di–Do 17–00, Fr 17–01, Sa 15–01, So 15–22, olindabar.com

Ototo

Früher führte Johnny Huemer an diesem Ort das Taschengeschäft Qwstion, nun schupft er mit zwei Partnern und einer Partnerin auf

200 Quadratmetern das Geschäft Ototo, einen zeitgeistigen und lifestyligen Mix aus Greiß­lerei und Drogerie des 21. Jahrhunderts.

Ototo, Zieglergasse 38, 1070 Wien, Mo–Fr 8–19, Sa 9–18, @ototo_vienna

Café Florida

Bei Kerzenlicht und roten Neonröhren sitzt man im von außen unscheinbaren Hipster­treffpunkt. Bissl ranzig, viel cool und noch bessere Drinks. Ausgeschenkt werden Cocktails mit Ananas-Shrub und Spritzer mit Sanddornlikör. Zur späten Stunde rappelvoll.

Café Florida, Neustiftgasse 81, 1070 Wien, Di–Sa 20–2, @cafeflorida1070

Smashbox 1070

Burger aus niederösterreichischem Biofleisch und Buns aus New York. Smashbox Burger

Kann es jemals genug Burgerläden in Wien ­geben? Eben. Die Smashbox 1040 hat nun einen Ableger im 7. Bezirk, mit hervorragenden Smash-Burgern aus niederösterreichischem Biofleisch und Buns aus New York. Favorit ist der Spicy Peanut Chicken Burger.

Neubaugasse 16, 1070 Wien, 0660/819 38 98, Mo–So 12–22, smashbox-burger.at

Paul & Worthmann

Das Soft Opening war mit Mitte Juni abgeschlossen, ab nun läuft der Betrieb der Aperi­tivo Bar und Snackeria von Paul Rittenauer und David Worthmann im Vollbetrieb und mit den ziemlich besten Sandwiches mit Pastrami, Coleslaw und Ochsenherztomate. Negroni gibt’s auch: Italo-Feeling am Kutschkermarkt.

Kutschkermarkt Stand, 1180 Wien, Mo–Fr 12–22, Sa ab 9, paulundworthmann.at

Pintu

Hunde-SPA und Boutique Pintu - so geht Hundeleben. Pintu

Bei Pintu kann man sich schon mal die Nase am Schaufenster plattdrücken. Hier gibt es nicht nur Accessoires für Hundsis (von der Leine bis zum Hundebett), sondern auch eine Art Schönheitssalon, in dem Vierbeiner gewaschen und geföhnt werden. Auch Nagelschneiden und Zahnsteinentfernung werden angeboten.

Jasomirgottstraße 4, 1010 Wien, 0676/83 38 03 00, Mo–Fr 10–19, Sa 10–15, pintu-design.com

Now Wow

Now Wow, ganz frisch umgezogen von der Zollergasse in die Neubaugasse, versteht sich als eine besondere Drogerie. Orsolya Szita und Imke Josst bieten hier Naturkosmetik, Pflegeprodukte sowie Schönes fürs Zuhause an. ­Alles ökologisch und weitgehend plastikfrei.

Neubaugasse 65, 1070 Wien, Mo–Fr 11–19, Sa 11–17, @nowwowshop

Snud

Nischendüfte und Designermöbel gibt es bei Snud. Ana Barros

Einen Ort, der ihre gemeinsamen Leidenschaften – Düfte und Interior – vereint, wollten Katharina und Oliver Foltin schaffen. Im "Snud, for all senses and spaces" bietet das Ehepaar Parfums von Nischenduftlabels, Designermöbel und ein kleines Schmucksortiment an.

Josefstädter Straße 50, 1080 Wien, Mi–Fr 10–18, Sa 10–15, @snud.at

Mooi

Bei Mooi gibt’s alles von Maniküre bis Facial. Tschinkersten Fotografie

Nur ein paar Hausnummern von der früheren Adresse entfernt, hat der Mooi-Beauty-&-Concept-Store eine neue Heimat gefunden. Das Lokal umfasst 150 Quadratmeter – genug Platz für Maniküre, Pediküre, Augenbrauen-Styling sowie Facials und Haarentfernung.

Josefstädter Straße 61, 1080 Wien, 01/997 80 12,

Mo–Fr 9–19, Sa 9–16, mooi-beauty.at

(red, 29.6.2024)