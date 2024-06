Immer öfter sind Migranten und Migrantinnen aus Indien an der Grenze zwischen Mexiko und den USA zu sehen. REUTERS/Adrees Latif

Schon Anfang 2017 stellte Europol fest, dass Schlepper nicht mehr nur auf Schiffe, Boote und Lkws setzen, sondern vermehrt auch auf Flugzeuge. Aufgrund der hohen Kosten war diese Transportart lange auf einzelne Fälle beschränkt. Mittlerweile aber haben die Schleppernetzwerke in der Luft aufgerüstet, und so ist es kein Geheimnis mehr, dass verstärkt Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten nach Nordafrika geflogen werden, um von dort den gefährlichen Seeweg nach Europa anzutreten.

Dass es noch eine Spur größer und globaler geht, zeigen aktuell die Flucht- und Migrationsbewegungen von Zentralamerika in die USA. Denn zusätzlich zu den vielen Menschen aus Lateinamerika drängen nun auch verstärkt Migranten aus Westafrika, China oder Indien an die US-Südgrenze.

Schlepper "viel raffinierter"

Schlepper, sagte der Experte Ariel Ruiz vom Migration Policy Institute in Washington dem STANDARD bereits im April, seien in den letzten vier, fünf Jahren "viel raffinierter" geworden. Sie würden auf mehr Routen setzen und auch Charterflüge nach Zentralamerika organisieren.

Eine Recherche der Nachrichtenagentur Reuters gibt nun detailliert Einblick in diese Strategie und nimmt einen Flug der rumänischen Fluglinie Legend Airlines als Ausgangspunkt. Der Airbus A340 landete am 15. Juli 2023 mit rund 300 indischen Staatsbürgern und -bürgerinnen in San Salvador, der Hauptstadt El Salvadors.

Neue Strategie

Dem Bericht zufolge verweigerten die lokalen Beamten den Passagieren den Ausstieg. Denn die Behörden in El Salvador und in den USA haben in den Monaten davor eine neue Strategie der Schlepper erkannt: Charterflüge landen mit hunderten Menschen aus diversen Erdteilen in Zentralamerika, von denen kein Einziger zurückkehrt, weil sich alle auf dem Landweg in die USA begeben.

Auch in den Statistiken machen sich diese neuen Optionen bemerkbar: Im vergangenen Jahr waren neun Prozent der Migranten und Migrantinnen, die in den USA ankamen und dort registriert wurden, nicht aus Lateinamerika. Zehn Jahre zuvor war es lediglich ein Prozent. Inder und Inderinnen stellten 2023 mit mehr als 43.000 Ankünften an der US-Südgrenze die größte Gruppe.

Hohe Arbeitslosigkeit in Indien

Dass die Zahlen aus Indien so hoch ausfallen, ist allein schon der großen Bevölkerung des Landes geschuldet, nämlich 1,3 Milliarden Menschen. 2023 hat der Subkontinent China als bevölkerungsreichstes Land der Welt abgelöst. Das durchaus beachtliche Wirtschaftswachstum des neuen asiatischen Riesen kommt oft nicht bei den Menschen an. Die Arbeitslosigkeit, vor allem unter jungen Menschen bis 25, ist mit 18 Prozent enorm hoch. Auch die seit 2014 regierende BJP unter Narendra Modi konnte bisher die Arbeitsmisere nicht lösen. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation arbeiten abseits der Agrarindustrie bis zu 80 Prozent im sogenannten informellen Sektor, oft etwa als Tagelöhner, die von der Hand in den Mund leben.

Viele suchen im Ausland eine bessere Zukunft. In Europa etwa machen indische Migranten einen Großteil der Zuwanderer aus. Noch 2022 stammte in Österreich ein Viertel aller Asylantragssteller aus Indien, vorwiegend aus dem agrarisch geprägten Bundesstaat Pandschab. Über Belgrad waren sie nach Österreich gelangt, weil Serbien die visumsfreie Einreise ermöglichte. Mittlerweile ist das nicht mehr möglich. Das "Migrations- und Mobilitätsabkommen" zwischen Österreich und Indien von 2023 sollte einen Teil dieser Einwanderer legalisieren, während ein Großteil leichter abgeschoben werden kann. Wie Zahlen aus dem vergangenen Monat zeigen, sind die Erfolge dabei aber überschaubar.

Freilich sind auch die USA mit Regierungen in Zentralamerika gegen diese neuen Migrationsrouten vorgegangen. Allerdings haben sich dann neue Wege ergeben, wie weitere Recherchen von Reuters mit dem Uni-Programm Columbia Journalism Investigations ergaben. Die erste Route startet in Westafrika und geht über mehrere Flugzwischenstopps nach Nicaragua, von wo man sich an Land in Richtung USA weiterbewegt. Kostenpunkt: bis zu 10.000 US-Dollar (etwa 9320 Euro).

Verschiedene Reisepakete

Die zweite Route spricht vor allem Inder an. US-Beamten zufolge bieten Schlepper hier verschiedenste Reisepakete an: Charter- oder Linienflüge, Hotelaufenthalte, Busreisen vom jeweiligen Flughafen an die US-Grenze – alles ist möglich, solange man genug Geld hat. Laut indischen Gerichtsdokumenten und Polizeibeamten werden zwischen sechs und acht Millionen Rupien gefordert – umgerechnet zwischen etwa 67.000 und 89.000 Euro.

Dieser Flieger von Legend Airlines wurde im Dezember 2023 am Flughafen Paris-Vatry festgesetzt. AP/Christophe Ena

Im Dezember kurz vor Weihnachten sorgte ein Zwischenfall an einer dieser neuen Routen für internationale Schlagzeilen. Ein Flieger, erneut von Legend Airlines, auf dem Weg nach Nicaragua wurde beim Zwischenstopp auf dem kleinen Flughafen Paris-Vatry von den französischen Behörden festgesetzt. Mit rund 300 Indern und Inderinnen an Bord kam der Verdacht der Schlepperei auf. Nach mehreren Tagen durften 25 Passagiere bleiben und Asyl beantragen, der Rest musste nach Indien zurück.

Seitdem ist keine Legend-Maschine mehr nach Zentralamerika geflogen. Die Zahl der angekommenen Inder und Inderinnen an der US-Südgrenze ist seit Februar gesunken, pro Monat sind es aber immer noch mehr als 1500. Die Flugrouten sind also weiterhin offen. (Kim Son Hoang, Anna Sawerthal, 26.6.2024)