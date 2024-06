Der Tote war von einer Schwimmerin vergangene Woche in der Raab entdeckt worden. Todesursache und Identität konnten noch nicht geklärt werden

Jennersdorf – Jener Mann, der am Freitag tot in der Raab im Bezirk Jennersdorf gefunden worden war, ist eines natürlichen Todes gestorben. Dies habe die angeordnete Obduktion des Leichnams ergeben, berichtete der Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland am Montag gegenüber der APA. Die Identität des Mannes ist indes noch nicht geklärt. Auch die genaue Todesursache sei noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Eine Schwimmerin hatte die männliche Leiche im Fluss entdeckt und die Exekutive verständigt. Bei der Obduktion wurde am Montag festgestellt, dass kein Hinweis auf Fremdverschulden vorliegt. (APA, 24.6.2024)