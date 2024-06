In der ersten Halbzeit gegen Frankreich parierte Pentz einen Schuss von Kylian Mbappé aus spitzem Winkel. In Hälfte zwei kam er aus dem Kasten, Mbappé verfehlte das Tor. AFP/FRANCK FIFE

In jungen Jahren stand nicht Patrick Pentz im Tor, sondern seine jüngere Schwester. Falls der Vater einmal nicht daheim war, gab Verena Mercedes die Trainingspartnerin; sie stellte sich in den Kasten, der große Bruder schoss einen Ball nach dem anderen auf sie.

Gut 20 Jahre später ist es Patrick, der im Tor steht. Bei der EM in Deutschland verwehrte er Frankreichs Superstar Kylian Mbappé einen Torerfolg, gegen Polen parierte er einen Freistoß und sorgte dafür, dass Österreich nicht in Rückstand geriet. Am Dienstag warten im letzten Gruppenspiel die Niederlande mit dem flotten Techniker Memphis Depay und dem torgefährlichen Cody Gakpo.

Sobald Pentz das Gehen lernte, soll ihm der Vater im Haus in Bürmoos in Salzburg die ersten Bälle zugespielt haben. Er trat dem örtlichen Verein bei, spielte dort auf dem linken Flügel. Mit neun Jahren trat Pentz junior der Akademie von Red Bull Salzburg bei, da überredete ihn der Vater, früher selbst Zweitliga-Goalie, sich lieber ins Tor zu stellen.

Tiefphase überwunden

Heute profitiert Pentz von der Zeit als Feldspieler in jungen Jahren. Mit dem Ball ist er technisch stark, bietet dem Team von Trainer Ralf Rangnick mehr Optionen im Spielaufbau. "Mit meinem linken Fuß kann ich wirklich jeden Ball spielen", sagte Pentz einmal. Er gilt im Team als positiver Typ, als Optimist. Das half ihm durch seine ersten zwei Jahre im Ausland, als er in Reims und Leverkusen kaum spielte. Andere waren besser.

Das Geschäft lebt vom Konkurrenzkampf, das weiß Pentz. "In solchen Phasen wird man auf den Boden geholt und arbeitet wieder härter an sich", sagt er. Ein Wechsel zu Brøndby in Kopenhagen vor einem Jahr erwies sich als goldrichtig. Im ersten Match hielt er in der 97. Minute einen Elfmeter. Schon vor der EM verpflichtete Brøndby den 27-Jährigen für weitere vier Jahre.

Der Vater soll einmal bei der Onlinedatenbank "Transfermarkt" interveniert haben, damit Pentz dort mit 1,86 anstatt 1,82 Metern vermerkt ist. Wirklich gewachsen ist Pentz durch sein Passspiel und seine Reflexe auf der Torlinie. Weil sich Salzburgs Alexander Schlager kurz vor der EM verletzte, rückte Pentz als Österreichs Nummer eins auf. "Wir haben einen Teamspirit", sagt Pentz über die ÖFB-Auswahl, "den ich in dieser Art noch in keiner Mannschaft hatte." Schwester Verena Mercedes hilft auch bei der EM mit: Sie feuert den großen Bruder von der Tribüne aus an. (Lukas Zahrer, 25.6.2024)