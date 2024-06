Südlich von Seoul Tote bei Brand in Batteriefabrik in Südkorea

Bei einem Brand in einer Fabrik für Lithiumbatterien in Südkorea sind einem Medienbericht zufolge womöglich mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Demnach fanden Feuerwehrleute bei Löscharbeiten die Leichname. Ursache könnte eine Explosion gewesen sein, bei der Lagerbestände in Brand gerieten