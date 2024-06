"Erfolgreiches Renaturierungsprojekt" Nationalpark Kalkalpen zeigt, wie Renaturierung geht

Renaturierung – kein anderer Begriff hat in Österreichs Politik in den vergangenen Tagen für so viel Aufregung gesorgt. Im Nationalpark Kalkalpen, im Sengsengebirge und dem Reichraminger Hintergebirge, in Oberösterreich weiß man aber genau, was es bedeutet. "Der Nationalpark Kalkalpen ist ein erfolgreiches Renaturierungsprojekt", sagt Nationalparkdirektor Josef Forstinger