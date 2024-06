Gernot Trauner verpasst zumindest das Match gegen die Niederlande. REUTERS/Annegret Hilse

Berlin - Österreichs Verteidiger Gernot Trauner wird beim Spiel gegen die Niederlande am Dienstag um 18.00 Uhr (live auf Servus TV) nicht dabei sein. Dies bestätigte Teamchef Ralf Rangnick dem ORF vor der abschließenden Pressekonferenz am Montag in Berlin.

"Gernot hat sich muskulär verletzt und wird in jedem Fall für das Spiel ausfallen, selbst für das mögliche Achtelfinale wird es ein Wettlauf mit der Uhr", sagte Rangnick. Beim Abschlusstraining im Stadion auf dem Wurfplatz im Berliner Olympiapark fehlte Trauner als einziger ÖFB-Kaderspieler.

Der 32-jährige Trauner hatte beim 3:1-Erfolg gegen Polen in der 9. Minute das 1:0 erzielt, musste allerdings in der 59. Minute verletzt ausgewechselt werden. Gegen die Niederlande dürfte in der Innenverteidigung Kevin Danso mit Philipp Lienhart oder Maximilian Wöber einlaufen. (red, 24.6.2024)