Liebe Leserin, lieber Leser,

wird Künstliche Intelligenz die Suchmaschine in ihrer bisherigen Form ablösen? Eine Frage, die manche, die ChatGPT, Gemini und Co besonders intensiv nutzen, wohl mit einem klaren Ja beantworten würden. Und auch der langjährige Branchendominator Google lässt immer mehr KI in seine Antworten einfließen – wenn auch mit bislang eher durchwachsenen Ergebnissen. Deutlich offensiver legt es da manches Start-up aus diesem Bereich an, so will etwa Perplexity zur KI-Suche schlechthin avancieren, und dafür ist man offenbar bereit, die Grenzen des Akzeptablen recht weit zu dehnen.

Außerdem: Der iPhone-Hersteller Apple könnte das erste Unternehmen werden, das nach dem Ende März in Kraft getretenen Digital Markets Act (DMA) der EU bestraft wird. In einer vorläufigen Stellungnahme erhebt die EU-Kommission nun nicht nur schwere Vorwürfe gegen Apple, sondern droht auch mit einer großen Geldstrafe.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

"Bullshit-Maschine", Artikelklau: Schwere Vorwürfe gegen KI-Suchmaschine Perplexity

EU wirft Apple Bruch des Digital Markets Act vor und droht mit Riesenstrafe

Dämpfer für E-Autos: Volkswagen investiert 60 Milliarden Euro in Verbrenner

Erstes Cybercrime-Trainingscenter der Polizei in Linz gestartet

Extremisten nutzen KI immer effektiver für Radikalisierung und den Bau von Bomben

Stromtarife: Wer sparen will, muss wechseln

Manta Ray: Die neue US-Seekriegsdrohne ist ganz offen auf Google Maps zu sehen

Neue "Elden Ring"-Erweiterung zunehmend in der Kritik