Hier sind die Mediennews vom Montag:

Doku Franzosen zuerst "macht doch mehr Sinn": Doku über Frankreichs rechte Jugend Wie Jordan Bardella, Spitzenkandidat des rechtsextremen RN, die Tiktok-Generation für sich begeistert – zu sehen in der Arte-Mediathek

TV-Tagebuch "Im Zentrum": Müssen wir Demokratie neu erfinden? Schnelle, einfache Lösungen gegen verbale Dauereskalation und Vertrauensverlust in politisches Personal sind schwer zu finden, zeigt diese Diskussion

Wintersport ÖSV klagt FIS im Konflikt um Medienrechtevermarktung Klage beim Kartellgericht des OLG Wien wurde eingebracht. ÖSV-Geschäftsführer Christian Scherer: "Potenzieller Schaden in siebenstelliger Höhe"

TV-Tagebuch "Ärzte wollen für alle da sein": Andreas Huss in der "ZiB 2" Die Vermischung des öffentlichen Gesundheitssystems und des privaten Wahlarztsystems sollte man "zumindest teilweise abstellen", sagt der stellvertretende Obmann der Gesundheitskasse

Switchlist "The Big Red One" und "Kulturmontag": TV-Tipps für Montag "Kabaretthighlights vom Donauinselfest 2024", "Der Golem, wie er in die Welt kam" – mit Radiotipps

Werbepreise Cannes Lions: Film-Grand-Prix für "WoMen's Football" und "Play It Safe" für das Sydney Opera House "Creative Company of the Year" ist 2024 WPP, der Titel "Network of the Year" geht an Ogilvy

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre!