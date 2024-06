Die Sonne ist für alle da: Der MX-5 ist eine Legende mit Wahrheitsgehalt, erzählt in vier Generationen. Im Zuge des Jubiläums-Facelifts wurde unter anderem die LED-Leuchtensignatur nachgeschärft. Mazda

Die gute Nachricht für Menschen, die sich gern von der Obrigkeit dekretieren lassen, welche Art elektrischen Lichts in ihrem Schlafzimmer das Beste für sie ist: Im MX-5 gibt es eine Menge neuer Assistenzsysteme, die zum Beispiel akustisch anschlagen, wenn im Ortsgebiet ein unachtsames kleines Zuviel ans Gaspedal delegiert wurde, oder ins Lenkrad greifen, wenn der Detektor meint, besser korrigierend eingreifen zu müssen. Deus lo vult, hieß es früher, Bruxellae lo vult heute.

Die gute Nachricht für die überwiegende Anzahl von Menschen, die sich ein Auto wie dieses kaufen: Links vom Volant befindet sich eine Taste, mit der sich das alles über längeres Draufdrücken wegschalten lässt. Bei jedem Fahrtantritt halt.

An geradlinigem Zugang ist der MX-5 kaum zu übertreffen, das Textildach beim Roadster ist ruck, zuck auf oder zu, lediglich die Getriebeausbeulung auf der Beifahrerinnenseite stört ein wenig. Mazda

Schon ist der Spaß zurück, der den MX-5 von Anbeginn so ausmachte, ihn derart begehrlich, sympathisch machte, dass er bis dato 1,26 Millionen begeisterter Kunden weltweit fand – einsamer Roadster-Rekord. In Österreich, weiß Mazda-Österreich-Sprecherin Pia Buchner, gingen bisher 7687 MX-5 über den Ladentisch, 80 Prozent davon sind immer noch im Einsatz.

Der andere Grund für den anhaltenden Erfolg: Es gibt praktisch keine Konkurrenz mehr – selbst der Inbegriff des erschwinglichen Volks-Cabrios, der offene VW Golf, wurde eingestellt, 2016 schon –, und er bleibt einigermaßen leistbar, Motto irgendwie: Die Sonne ist für alle da, auch wenn die Preise von 34.250 bis 45.240 Euro für den Roadster und 36.750 bis 46.450 für den Targa (RF) kein Schnäppchen mehr sind.

Wenn man was beklagen mag, dann ist das der Wegfall der Zweilitermaschine. Ist in Europa nur mehr erhältlich, solange der Vorrat reicht. Mazda

Und jetzt die schlechte Nachricht: Bald werden die teuersten MX-5 billiger. Nein, kein Widerspruch, sondern: Die stärkere der beiden für den MX-5 angebotenen Maschinen, die zweilitrige mit 184 PS, läuft aus. Schafft die Bruxellae-Hürden nicht mehr. Falls Sie darauf spitzen, schlagen Sie zu, solange der Vorrat reicht.

Einzig im Angebot bleibt der 1,5-Liter-4-Zylinder mit 132 aufgezäumten wilden Pferden. Aber fairerweise muss man sagen, dass er für die 1100-Kilo-Flunder immer schon absolut ausreichend war zur Wahrung der Kernkompetenz: Fahrvergnügen ohne Grenzen nach oben hin.

So. Und weil es jetzt auftrocknet, reißen wir das Dach auf und sehen uns im Kurvenreich an, was es mit dem neuen Track-Mode auf sich hat, der den DSC-Eingriff später ansetzt als bisher. Die Verheißung lautet, kurz gesagt: noch lustigeres Schwanzeln mit dem Heck. (Andreas Stockinger, 25.6.2024)