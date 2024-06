Wegen eines Lecks in einer Kühlungseinheit wurde neuerlich ein Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS abgesagt

Außeneinsätze waren zuletzt wegen schadhafter Raumanzüge nicht möglich. Im Bild Astronaut Matthias Maurer bei einem Außeneinsatz, bei dem alles geklappt hat. IMAGO/ZUMA Wire/Nasa

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen ist ein Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS wegen Problemen mit den Raumanzügen kurzfristig abgesagt worden. Grund dafür sei ein Leck in einer Kühlungseinheit, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag mit. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Unklar war, ob und, wenn ja, wann der Einsatz nachgeholt wird.

Eigentlich hätten die Nasa-Astronauten Tracy Dyson und Mike Barratt die ISS am Montag für Reparaturarbeiten rund sechs Stunden lang verlassen sollen. Bereits vor rund zwei Wochen war das geplant gewesen – aber auch dieser Außeneinsatz hatte kurzfristig wegen Problemen mit den Raumanzügen abgesagt werden müssen. Ein weiterer regulärer ISS-Außeneinsatz ist derzeit für den 2. Juli geplant.

Erst am Wochenende war bekannt geworden, dass die Rückkehr der Boeing-Starliner-Kapsel von der ISS zur Erde bis auf weiteres verschoben wird. Ursprünglich war die Rückkehr des ersten bemannten Starliner-Flugs für 26. Juni geplant.

Fix für Dienstag, 25. Juni, geplant ist hingegen die Rückkehr der Kapsel von Chinas Mondsonde Chang'e 6 zur Erde. Sie war am 2. Juni erfolgreich auf der erdabgewandten Seite des Mondes gelandet. Dort hat sie Bodenproben gesammelt, die nun mit Spannung auf der Erde erwartet werden. (red, APA, dpa, 24.6.2024)