Der Aufstieg ist kaum noch zu verhindern. Aber wer spielt gegen wen in der K.-o.-Phase? Die Aufstockung des EM-Feldes auf 24 Mannschaften hat vieles verkompliziert – ein Wegweiser

Das ÖFB-Team steht dank des Erfolges gegen Polen knapp vor dem Achtelfinaleinzug. Gegen wen es dann im Fall der Fälle geht, wird sich weisen. IMAGO

Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ganz gleich, ob dieses Bonmot George Bernard Shaw, Mark Twain, Winston Churchill oder Niels Bohr zuzuschreiben ist, trifft es doch auch auf die zu erwartende Zusammensetzung des EM-Achtelfinales zu.

Hilfreich ist das Wissen um den Modus über das Grundlegende hinaus, nämlich dass neben den Ersten und Zweiten der sechs Vorrundengruppen auch die vier besten Gruppendritten unter den letzten 16 stehen. Dafür wird eine eigene Tabelle erstellt. Bei dieser Extrarangliste gilt die Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, höhere Anzahl erzielter Tore, höhere Anzahl Siege, Fairplay-Wertung, bessere Platzierung in der Gesamtwertung der Qualifikation. Welcher Dritte in welchem Achtelfinale gegen welchen Gruppensieger spielt, hat die europäische Fußballunion vorab festgelegt – es gibt 15 mögliche Konstellationen.

Weg der Dritten

Ein Beispiel: Kommt Österreich in Gruppe D auf Platz drei, wartet im Achtelfinale der Sieger der Gruppe B, also Favorit Spanien, aber nur, wenn auch die Dritten aus den Gruppen A/B/E oder A/B/F das Achtelfinale schmücken. Gegen den Sieger der Gruppe C geht es, wenn sich der Pool der besten Dritten zudem aus den Gruppen A/B/C, A/C/E, A/C/F, B/C/E oder B/C/F speist. Der Sieger der Gruppe E dräut Österreich, wenn auch die Dritten der Gruppen A/E/F, B/E/F oder C/E/F dabei sind.

Wesentlich einfacher gestaltet sich die Sache, wenn Österreich als Gruppenzweiter abschließt oder wunderbarerweise sogar noch den Gruppensieg an sich reißt. Dann geht es gegen den Zweiten der Gruppe E (aktuell Belgien), oder es geht gegen den Zweiten der Gruppe F (aktuell die Türkei).

Österreich quasi durch

Und jetzt die beste Nachricht: Österreichs Chancen auf den Achtelfinaleinzug stehen ausgezeichnet. Mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (18 Uhr) gegen die Niederländer würden die Österreicher als eines der beiden Topteams der Gruppe D fix aufsteigen. Bei einem Remis würde man fix als einer der vier besten Gruppendritten weiterkommen. Selbst eine Niederlage gegen die Niederländer mit vier Toren Unterschied würde zum Sprung in die K.-o.-Phase reichen.

So oder so sind die Gruppenabrechnungen nach der Vorrunde abzuwarten. Weisen sie punktegleiche Mannschaften aus, entscheiden separate Tabellen unter diesen Mannschaften. Dabei gilt folgende Reihenfolge:

1. Höchste Punktezahl in den Spielen zwischen den Punktegleichen.

2. Höchste Tordifferenz in den Spielen zwischen den punktegleichen Mannschaften.

3. Höchste Anzahl an erzielten Toren in den Spielen zwischen den punktegleichen Mannschaften.

Steht dann immer noch kein Ergebnis fest, gelten folgende Regeln zur Ermittlung:

1. Höchste Tordifferenz in allen Gruppenspielen.

2. Höchste Anzahl erzielter Tore in allen Gruppenspielen.

3. Fairplay-Wertung der Gruppenspiele (Rote Karte und Gelb-Rote Karte je drei Punkte, einzelne Gelbe Karte ohne Platzverweis ein Punkt).

4. Höchste Platzierung in der Gesamtwertung der Qualifikation. Die führt übrigens Portugal an, Österreich ist Elfter. (Sigi Lützow, 25.6.2024)