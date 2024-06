Das große Missverständnis zwischen Männern und Frauen hat ja eine ehrwürdige Tradition im Pop. Bob Dylan, über dessen Wohnort am Olymp seit circa 60 Jahren kein Zweifel sein kann, hat schon 1963 gedichtet:

I ain’t sayin’ you treated me unkind / You could have done better but I don’t mind / You just kinda wasted my precious time / But don’t think twice, it’s all right.

Großer Auftritt in Wien am Wochenende: Wolfgang Ambros. APA/FLORIAN WIESER

Sie hätte es besser machen können in der Beziehung, sie hat seine wertvolle Zeit verschwendet, aber macht nichts ...

Am Wochenende ist dann Wolfgang Ambros beim Donauinselfest aufgetreten und hat Furcht und Ehrfurcht verbreitet. Furcht angesichts seines körperlichen Zustands, Ehrfurcht angesichts seiner Bühnenpräsenz und emotionalen Leistung. Bei seinem Hit Du verstehst mi ned sang das Publikum großteils mit. Auch die Frauen.

I bin offen und ehrlich wie selten zuvua / I sog, wos i denk, oba du bist so stur / I bin boid so weit, dass i nimmermehr was, wos i tua / Du verstehst mi ned, du verstehst mi ned / Mir kummt sogoa vua, du huachst goa ned zua.

Kann eine Frau genauso gut singen/sagen wie ein Mann (obwohl: "I bin offen und ehrlich" klingt eher nach Mann). Egal. Dass alle bei dem Song so mitgingen, sagt wohl wieder einmal etwas über diese Sache mit Männern und Frauen … (Hans Rauscher, 24.6.2024)