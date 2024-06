Der Steirer bezwingt auf Mallorca den Spanier Munar in drei Sätzen. Novak und Rodionov scheitern in der Quali von Wimbledon in Runde eins

Ofner steht auf Mallorca im Achtelfinale. Mallorca Championships / Manuel Queimadelos

Sebastian Ofner hat nach zwei Niederlagen in Serie seinen ersten Saisonsieg bei einem Rasenturnier gefeiert. Der Steirer gewann am Montag seine Erstrundenpartie beim ATP-Event auf Mallorca gegen Jaume Munar (Spanien) mit 3:6, 6:4, 7:6 (4). Zuvor war er in Stuttgart und in Halle jeweils in der ersten Runde gescheitert.

"Das war kein gutes Match von mir", sagte Ofner. "Es ist hier ganz anders zu spielen als in Stuttgart oder Halle. Ich habe aber gemerkt, er fühlt sich auch nicht hundertprozentig wohl auf Rasen. Es war ein kämpferischer Sieg."

Im Achtelfinale trifft Ofner auf Luciano Darderi aus Italien, die Nummer 37 der Weltrangliste. "Ich glaube, es wird eine offene Partie. Ich weiß nicht, wie gut er auf Rasen spielt, aber er serviert gut. Mal schauen, wie er sich gegen jemanden tut, der auch auf Rasen Rallyes spielen kann."

Österreichs Nummer eins begann beim ersten Antreten bei diesem Event mit einem Break zum 2:1, nach dem Rebreak zum 3:3 musste Ofner entscheidend zum 3:5 ein weiteres Mal sein Service abgeben. Auch im zweiten Durchgang brachte Ofner ein frühes Break in Vorteil, wieder schlug der Mallorquiner zurück, diesmal gelang aber Ofner das wichtige Game zum Satzgewinn bzw. Satzausgleich. In der Entscheidung ging es im Gleichschritt in ein Tiebreak mit einigen Minibreaks. Die letzten beiden Punkte gab Munar mit einem missglückten Stopp sowie einem Doppelfehler ab. Damit nahm eine Zitterpartie für Ofner ein erfreuliches Ende.

Am Montagabend spielt Dominic Thiem um den Einzug in das Achtelfinale gegen den Franzosen Gael Monfils. Ofners Achtelfinale ist am Dienstag als dritte Partie nach 12 Uhr angesetzt.

Murray hat Wimbledon nicht abgeschrieben

Indessen zeichnet sich ab, dass die Wimbledon-Teilnahme des früheren Weltranglisten-Ersten Andy Murray (37) doch noch offen bleibt. Den Bericht der englischen Tageszeitung The Telegraph, wonach der Brite nach einem Eingriff am Rücken sechs Wochen ausfalle und beim Rasenklassiker nicht dabei sei, wies Murrays Mutter am Montag zurück. Es sei noch keine Entscheidung gefallen, schrieb die Nachrichtenagentur AP auch unter Berufung auf Murrays Team.

Es sei enttäuschend, wenn private medizinische Details von jemandem, dem man vertraut habe, an die Medien durchsickern, schrieb Judy Murray auf der Plattform X. Ihr Sohn habe noch nicht zurückgezogen.

In der Qualifikation zum Rasenklassiker in London sind die ÖTV-Profis Jurij Rodionov und Dennis Novak bereits am Montag gescheitert. Novak unterlag in der ersten Runde gegen Nick Hardt von der Dominikanischen Republik 4:6, 2:6, Rodionov verlor gegen Beibit Shukajew aus Kasachstan in zwei Tiebreaks, 6:7 (5), 6:7 (7). (luza, APA, 24.6.2024)

Tennis-Ergebnisse vom Montag:

WIMBLEDON (Grand Slam, 50 Millionen Pfund, Rasen) – Qualifikation Männer, 1. Runde: Nick Hardt (DOM) – Dennis Novak (AUT) 6:4,6:2 Beibit Shukajew (KAZ) – Jurij Rodionov (AUT) 7:6 (5),7:6 (7)

MALLORCA (ATP250, 1.005,340 Euro, Rasen) – 1. Runde: Sebastian Ofner (AUT) – Jaume Munar (ESP) 3:6, 6:4, 7:6 (4)

Achtelfinale: Ofner – Luciano Darderi (ITA-5)