Die Sicht von Verfassungsministerin Karoline Edstadler (ÖVP) und der Erkenntnisstand von ZiB 2-Anchor Armin Wolf über ein und dasselbe Thema lagen am Montagabend deutlich weiter auseinander als der Wiener Küniglberg und Salzburg. Aus dem ORF-Landesstudio zugeschaltet, stellte sich die Ministerin den Fragen von Armin Wolf, warum die ÖVP etwa mit einer Ministerin weiter zusammenarbeitet, die aus ihrer Sicht Verfassung und Recht gebrochen hat.

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und "ZiB 2"-Anchor Armin Wolf lagen nicht nur räumlich recht weit auseinander. ORF ZiB 2 Screenshot

Der Anlass, klar: Umweltministerin Leonore Gewesslers Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz gegen den Willen von Regierungspartner ÖVP mit nachfolgender Anzeige wegen Amtsmissbrauchs, Absage der Ministerratssitzung, Schwänzen eines Treffens von ÖVP-Landesräten mit Gewessler. Erweckt das nicht den Eindruck eines "peinlichen Kindergartens", zitiert Wolf Vizekanzler Werner Kogler. "Ich muss schon sagen, dass hier die Wortwahl des Koalitionspartners als Nachtreten empfunden wird", seufzt Edtstadler. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) habe der ÖVP ja nahegelegt, "tief durchzuatmen". Was sonst könnte ein Gesundheitsminister guten Gewissens und gänzlich unumstritten empfehlen?

"Föderalismus ad absurdum"

Vorwürfen des Verfassungs- und Rechtsbruchs fügt Edtstadler im Gespräch noch einen an: Die Umweltministerin "führt den Föderalismus ad absurdum". Das freilich tut Österreichs Föderalismus selbst ganz gern, könnte man einwenden, und der Umgang von Ländern mit der Länderstellungnahme zur Renaturierung könnte als ein Anschauungsbeispiel dafür dienen. Wolf wendet anderes ein.

Warum regiert die ÖVP noch weiter mit den Grünen, fragt Wolf: um Österreichs EU-Kommissar oder die EU-Kommissarin noch zu fixieren (Edtstadler macht "kein Hehl daraus", dass ihr "Interesse Europa gilt"), um Wirtschaftsminister Martin Kocher noch zum Präsidenten der Nationalbank zu machen und eine Funktionärin der Wirtschaftskammer zur Chefin der Finanzmarktaufsicht?

Zähne zusammenbeißen

Aber nein, das liege nicht an "taktischen Gründen", die da "vorgeschoben" würden, versichert Edtstadler, aber ja, Personalentscheidungen stünden schon an, und wichtige Beschlüsse. Das sei der Grund, warum "wir die Zähne zusammenbeißen".

Die ÖVP befürchte "Chaos" durch ein "freies Spiel der Kräfte" wie 2019 im Nationalrat, argumentiert Edtstadler. Da kann Wolf beruhigen: Freies Spiel der Kräfte bedeute ja nicht unbedingt Chaos, das bedeute ja nur, dass es auch Beschlüsse gegen die ÖVP geben könne. "Ist das so wahnsinnig schlimm?" Aber nein, da gehe es doch nicht darum, dass es Beschlüsse "gegen jemand anderen" geben könne, da würden "Milliarden in wenigen Wochen hinausgepulvert", wie man schon gesehen habe, sagt Edstadler. Wirtschaftsforscher waren übrigens auch in den vergangenen Monaten hörbar bemüht, die in einer Koalition gebundenen Kräfte von ÖVP und Grünen vor teuren Wahl-"Zuckerln" zu warnen, die für das Staatsbudget einen bitteren Beigeschmack entwickeln.

"Nein, nein, nein, das stimmt so nicht"

Armin Wolf wird Edtstadler noch häufig widersprechen in diesem ZiB 2-Interview. "Nein, nein, nein, das stimmt so nicht, Frau Edtstadler", geht Wolf dazwischen, gleich dreimal kommt das Nein, Nein, Nein des ZiB 2-Anchors an einem Punkt. Da geht es um frühere Gutachten des Verfassungsdiensts zur Indexierung der Familienbeihilfe, umgesetzt von ÖVP/FPÖ und später als EU-rechtswidrig aufgehoben. Der Verfassungsdienst, stellt Wolf klar, habe erst klar gegen die Indexierung argumentiert, da war noch Christian Kern (SPÖ) Kanzler; bei einer neuerlichen Befassung später habe er keine Stellungnahme abgegeben. An der Rechtslage hatte sich damals aber noch nichts geändert, betont Wolf.

Für Edtstadler ist das nicht vergleichbar – Indexierung der Familienbeihilfe sei eine inhaltliche Frage, Gewesslers Tun eine Frage der Spielregeln, wie unser Staat funktioniert, und hier sei die Umweltministerin "unerhört" vorgegangen. "In Österreich legt nicht der Verfassungsdienst die Verfassung aus und auch nicht eine Verfassungsministerin, sondern der Verfassungsgerichtshof", wendet Wolf ein. Der sei bisher nicht befasst worden. Und er gibt zu bedenken: "Praktisch alle Gesetze, die der Verfassungsgerichtshof aufgehoben hat, hat zuvor der Verfassungsdienst als okay qualifiziert."

Zweierlei Maß?

Misst die ÖVP nicht mit zweierlei Maß?, will Wolf wissen und verweist auf den von der ÖVP gestellten früheren Finanzminister Gernot Blümel, der sich auch nach einem einschlägigen Erkenntnis des Verfassungsgerichts geweigert habe, Akten an den Untersuchungsausschuss zu liefern, bis Bundespräsident Alexander Van der Bellen – erstmals in der Zweiten Republik – eine Exekution anordnete, um das durchzusetzen. "Warum hat die ÖVP damals Herrn Blümel nicht des Verfassungsbruchs bezichtigt und wegen Amtsmissbrauch angezeigt?" Für Edtstadler ist das nicht vergleichbar. Was dem Ausschuss vorzulegen ist, sei schwierig zu beantworten gewesen, da habe ein Minister auch den Datenschutz zu berücksichtigen.

Misst die ÖVP nicht auch mit zweierlei Maß, wenn sie über viele Jahre anderen Parteien vorgeworfen hat, sie vergifteten das politische Klima mit Strafanzeigen – und nun zeigt sie eine Ministerin des eigenen Koalitionspartners wegen Amtsmissbrauchs an? Edtstadler müsse doch als ehemalige Richterin wissen, dass diese Anzeige "überhaupt keine Chance hat". "Wie die Gerichte entscheiden, ist immer eine Sache der Gerichte, das kann man, glaube ich, nicht vorwegnehmen", sagt Edtstadler. Man befinde sich nach Gewesslers Ankündigung im "Ausnahmezustand", wie es ihn noch nicht gegeben habe. Der Europäische Gerichtshof werde zu klären haben, ob der Beschluss des Umweltministerrats so rechtmäßig zustande gekommen ist. Europarechtler würden der Beschwerde beim EU-Gerichtshof praktisch keine Chance geben, wendet Wolf ein.

Handyauswertung: "Expertise herrichten"

Ein Punkt auf der Agenda der Koalition mit den Grünen sind neue Regeln für die Auswertung von Handys. Eine richterliche Bewilligung verlangte der Verfassungsgerichtshof. Der Entwurf sieht nun aber auch Handyauswertung nur durch die Kriminalpolizei vor – wogegen Staatsanwälte Sturm laufen. Wolf erinnert: Die dem ÖVP-Innenminister unterstehende Polizei habe auf dem Handy von Thomas Schmid nichts gefunden, erst die Korruptionsstaatsanwaltschaft habe 300.000 Chat ausgelesen, die zu einer Vielzahl von Ermittlungen und zum Rücktritt von Sebastian Kurz als Kanzler und ÖVP-Chef geführt haben.

Ein interessanter Dialog entspinnt sich hier im ZiB 2-Studio, wenn man genau hinhört: "Nach dem neuen Gesetz wären die Chats (gemeint: auf Thomas Schmids Handy, Anm.) nie entdeckt worden", stellt Wolf fest. Edtstadlers Antwort: "Das ist genau der Grund, warum wir dieses Gesetz jetzt im Juli noch beschließen wollen."

Die Ministerin findet natürlich noch die argumentative Kurve: "Es braucht hier die entsprechende Expertise, die muss aber auch für alle Staatsanwaltschaften zur Verfügung stehen und nicht nur für die WKStA. Die gesamten Daten auf einem Handy sind auch jetzt ausgewertet worden, nur nicht zielgerichtet das herausdestilliert, was für den tatsächlich im Raum stehenden Verdacht gebraucht worden ist. Da sehe ich im Gegenteil eine Beschleunigung und mit einer Beschlussfassung noch im Sommer die Möglichkeit, dass man die entsprechende Expertise auch entsprechend, ja, herrichten kann. Damit das dann auch gewährleistet ist für alle Staatsanwaltschaften."

"Zweckentsprechende Rechtsverfolgung"

Die Staatsanwaltschaft bediene sich laut geltender Strafprozessordnung bei Ermittlungen der Polizei, betont die Ministerin. Und die brauche bei einem "neuen technologischen Fortschritt, wie das bei Handys der Fall ist, entsprechende Abteilungen, die das machen". Wichtig ist ihr die "Abwägung von Eingriffen in Grundrechte" und vor allem auch eine "zweckentsprechende Rechtsverfolgung".

Thomas Schmids Mobiltelefon offenbarte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wenn wir uns da recht erinnern, eine Vielzahl von Ansätzen zu neuen Ermittlungen und weitere schwerwiegende Verdachtsmomente. (Harald Fidler, 25.6.2024)