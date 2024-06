Subjektive Bewertungen von gutem Essen gibt es schon zur Genüge. Anstatt selbst Punkte zu vergeben und diese in einem eigenen Gourmet-Guide zu publizieren, zieht das Hornstein-Ranking die Bewertungen vorhandener Guides und Publikationen wie Guide Michelin, Der Feinschmecker, Gault-Millau, Schlemmer-Atlas, À la Carte oder Falstaff heran und berechnet einen Querschnitt. Die jeweils schlechteste Bewertung eines Führers wird gestrichen, um allzu subjektiven Einordnungen einzelner Bewerter einen Riegel vorzuschieben. In der Ausgabe 2024 werden die so ermittelten 50 besten Restaurants Österreichs gelistet.

Andreas Döllerer hat mit seinem Restaurant in Golling von Platz elf auf Platz eins den größten Sprung nach vorne gemacht. Joerg Lehmann

In der Ausgabe des Jahres 2023 teilten sich noch fünf Restaurants mit einer Anzahl von 98,8 Punkten den Spitzenplatz in Österreich, heuer sind es bereits sieben. Juan Amador schaffte mit seinem Amador Restaurant den Aufstieg vom sechsten auf den ersten Platz. Noch weiter bringt sich Andreas Döllerer mit seinem Restaurant Döllerer nach vorne: Er klettert vom elften auf den ersten Platz. Diesen teilen sich die beiden 2024 mit Martin Klein (Ikarus im Red Bull Hangar 7), Karl und Rudolf Obauer (Obauer), Silvio Nickol (Silvio Nickol Gourmet Restaurant – Palais Coburg), Heinz Reitbauer (Steirereck) und Benjamin Parth (Stüva – Genießerhotel Yscla). Die zehn Besten im Überblick:

1. Amador Restaurant, Wien, 98,8 Punkte

1. Döllerer, Golling, 98.8 Punkte

1. Ikarus im Red Bull Hangar 7, Salzburg, 98,8 Punkte

1. Obauer, Werfen, 98,8 Punkte

1. Silvio Nickol Gourmet Restaurant – Palais Coburg, Wien, 98,8 Punkte

1. Steirereck im Stadtpark, Wien, 98,8 Punkte

1. Stüva – Genießerhotel Yscla, Ischgl, 98,8 Punkte

8. Gourmetrestaurant Hubert Wallner, Dellach, 98,1 Punkte

8. Landhaus Bacher, Mautern an der Donau, 98,1 Punkte

8. Senns Restaurant, Salzburg, 98,1 Punkte

8. Taubenkobel, Schützen am Gebirge, 98,1 Punkte

"Die Dynamik in der österreichischen Spitzengastronomie ist beeindruckend. So viele Top-Platzierungen gab es noch nie", sagt Marlies Nitschmann von Kattus-Borco über das 43. Hornstein-Ranking. Die Gastrobewertungen entstehen zusammen mit Champagne Laurent-Perrier, Kattus ist der Vertriebspartner in Österreich. Vergeben werden Punkte und Kronen. 17 Gastronominnen und Gastronomen haben heuer drei Kronen im Hornstein-Ranking erreicht und über 95 von 100 erreichbaren Punkten geholt. Das Hornstein-Ranking wurde von Sternekoch und Hotelier Wolf von Hornstein erstmals im Jahr 1981 publiziert. Die Synthese aus unterschiedlichen Bewertungen nimmt neben der Küchenleistung auch Faktoren wie Ambiente und Service auf. Dabei entsteht ein Ranking der besten Restaurants im deutschsprachigen Raum. (red, 25.6.2024)