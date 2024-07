In Öl- und Gasförderanlagen werden Methan und Erdgas häufig abgebrannt, um nicht in die Atmosphäre zu gelangen. Dieses Ansinnen gelingt keineswegs immer, und das besonders klimaschädliche Methan entweicht in größeren Mengen als bisher vermutet. AP

Drohnen haben in den letzten Jahren einen wahrhaften Boom erlebt, und die Einsatzbereiche werden immer größer – von der Landwirtschaft über die Umweltüberwachung bis hin zum Katastrophenmanagement. Dass man sie als fliegende Messplattformen einsetzt, ist dabei naheliegend: Sie sind klein, wendig und können die Luft in genau definierten Bahnen systematisch und relativ günstig durchpflügen und theoretisch mit großer Genauigkeit mittels spezieller Instrumente vermessen. Gerade für Methan, dessen Klimapotenzial lange Zeit eher unterschätzt worden ist, wäre das jetzt sogar ein Gebot der Stunde.

Neue Studien zeigen etwa, dass bei der Förderung fossiler Energie weit mehr Methan in die Atmosphäre entweicht als bisher angenommen. So wird bei der unvollständigen Verbrennung beim Abfackeln von Erdgas drei- bis fünfmal mehr Methan in die Atmosphäre eingebracht als vermutet. Nicht zuletzt deshalb wurde bei der vergangenen Klimakonferenz in Dubai beschlossen, die Methan-Leckagen im nächsten Jahrzehnt zu schließen. Eine gute Idee: Etwa zwei Drittel der anthropogenen Methanemissionen werden laut Internationaler Energieagentur (IEA) von der Energiewirtschaft erzeugt. Auf zehn Jahre betrachtet ist Methan als Klimagas zudem fast 85-mal schädlicher als CO 2 . Wer die Methanemissionen daher schnell senkt, hilft doppelt.

Exakter als Satellitenmessungen

Die genaue Kartierung der Methanemissionen und die Suche und Kontrolle von abzudichtenden Methanquellen stellen aber weithin noch ein Problem dar. "Satelliten liefern zwar Daten, aber wie oft fliegen sie schon über ein Gebiet?", fragt Mario Döller. Zudem gebe es viele Methanquellen wie Mülldeponien und Industriegebiete, die, erst einmal entdeckt, mit höherer Genauigkeit vor Ort und in Echtzeit untersucht und kontrolliert werden sollten. Und genau da kommen die Drohnen ins Spiel, die Drohnenspezialist Döller gerade an der FH Kufstein Tirol im Projekt Specdrone erforscht.

Entwickelt wird zusammen mit der Grazer Forschungsinstitution Virtual Vehicles, die den Projetklead hat, und den Forschungspartnern Hiwitronics, die für Signalübertragung zuständig sind, sowie dem Tiroler Drohnenunternehmen Twins. Gemeinsam rüstet man die Flugobjekte zu hochpräzisen Methanmessgeräten um, die autonom große Gebiete in stundenlangen Flügen systematisch nach verborgenen Methanproduzenten absuchen können. Das große Alleinstellungsmerkmal des von der Österreichischen Forschungsgesellschaft FFG geförderten Projektes: Für die Methanmessung wird die Open-Path-Spektroskopie eingesetzt.

"Diese Messmethode ist wesentlich exakter als alle anderen bisher eingesetzten", sagt Döller. Zwei Drohnen fliegen dabei parallel im Abstand von 50 Metern. Drohne eins sendet einen Laserstrahl, der bei Drohne zwei auf einen Detektor trifft und dort analysiert wird. Trifft der Laserstrahl auf Methanmoleküle in der Luft, wird sein Licht bei spezifischen Wellenlängen des Methans im Infrarotbereich (bei 1,6 Mikrometer) absorbiert. Je nachdem, wie stark die Intensität des Laserstrahls vom Methanspektrum abgeschwächt wird, kann auf die Konzentration des Gases in der Luft geschlossen werden.

Aufnahmen mit Infrarotkameras machen sichtbar, was dem menschlichen Auge verborgen bleibt: Aus zwei Schloten im italienischen La Spezia entweicht Methan in die Atmosphäre. Die Organisation Clean Air Task Force (CATF) entdeckte im Jahr 2021 derartige Lecks auf dem Gelände von mehr als 120 Öl- und Gasförderstätten in sieben EU-Staaten. Der Aufwand für die Detektion solcher Lecks soll durch den Einsatz von Drohnen schrumpfen. CATF/James Turitto/Handout via Reuters

Akkuraten Parallelflug lernen

Der große Vorteil hat allerdings auch seine Umsetzungstücken: Theoretisch kann mit dem Open-Path-Sensor Methan in der Atmosphäre bis zu einer Nachweisgrenze von zehn Parts per Million (ppm), also 0,01 Promille, detektiert werden. Um diese Präzision aber auch während des Fluges umzusetzen, müssen die zwei Drohnen aber einen permanenten millimetergenauen "Kunstflug" autonom ausführen können. Die Herausforderung, so Döller, liege nun darin, den Drohnen einen akkuraten Parallelflug beizubringen, ohne die Flugrichtung vorzugeben. "Die Drohnen müssen zudem lernen, auch nach einem Windstoß den Laserstrahl wieder so auszurichten, dass er exakt den Detektor auf der anderen Drohne trifft."

Kleine Abweichungen wird eine spezielle Aufhängevorrichtung austarieren, die auch für Fotografie und Videoaufnahmen im Drohnenflug eingesetzt wird (Gimbal-Steuerung). Den Rest muss ein Algorithmus erledigen, der die Drohnen ermächtigt, die gesamte ihnen zugeteilte Region selbstständig im Parallelmodus abzufliegen und genau jene Gebiete in der zugeteilten Gesamtregion zu priorisieren, die sie noch nicht beflogen haben. "Dieses sogenannte Coverage-Path-Planning wird auch von Staubsaugerrobotern benutzt", sagt Döller. "Nur dass wir unseren Algorithmus nicht in der Ebene, sondern im Raum programmieren."

Einsetzbar auch für Permafrost

Durch den Klimawandel stärker auftauende Permafrostböden können zur Quelle von klimaaktiven Gasen wie Methan werden. Torsten Sachs/GFZ

Die Einsatzgebiete für die Methandetektion sind jedenfalls breit: von Mülldeponien und Industriegebieten über Erdgaspipelines bis hin zu ganzen Regionen mit vermuteten Methanausstößen, zum Beispiel Permafrostböden in der nördlichen Hemisphäre. Derzeit wird der Parallelflug noch auf Batteriedrohnen entwickelt. "Da ist die Flugzeit mit unter einer Stunde begrenzt." Ein Nachteil, wenn man größere Gebiete untersuchen wollte. In Zukunft könnte aber auf die ebenfalls von der FH Kufstein Tirol im K-Regio-Projekt des Landes Tirol entwickelte Wasserstoffdrohne umgerüstet werden. "Mit Brennstoffzelle und Wasserstofftank kommt dieses Modell von uns auf eine Betriebszeit von drei Stunden aufwärts."

Im Prinzip könnte die fliegende Präzisionsmessplattform auch für die Detektion anderer Gase eingesetzt werden – etwa zur Aufklärung von gefährlichen Gasen bei Katastropheneinsätzen. "Feuerwehren sind jedenfalls sehr an solchen Messungen in Echtzeit interessiert." Geht alles gut, wird die Specdrone im April 2025 auf der Amsterdamer Drone Conference erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. (Norbert Regitnig-Tillian, 25.6.2024)