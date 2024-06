200 der 1200 Mitarbeitenden des Landtechnikherstellers Pöttinger werden laut Unternehmensangaben im Sommer für drei bis vier Wochen beim Arbeitsmarktservice arbeitslos gemeldet. APA/EVA MANHART

Grieskirchen – Wegen Umsatzrückgängen wird der oberösterreichische Landtechnikhersteller Pöttinger 200 seiner 1200 Mitarbeiter an den Standorten im Bezirk Grieskirchen im Sommer für drei bis vier Wochen beim Arbeitsmarktservice arbeitslos melden. Betroffen sind Arbeiter der Produktion und produktionsnaher Bereiche. Sie erhalten eine Wiedereinstellungsgarantie, erklärte das Familienunternehmen am Dienstag und bestätigte damit einen Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten.

Weiters nehmen die 450 Angestellten aus Solidarität mit den betroffenen Arbeitern jeweils eine Woche unbezahlten Urlaub. "So vermeiden wir echte Kündigungen", sagte Geschäftsführer Gregor Dietachmayr. Die Kapazitätsanpassungen seien notwendig, weil die Nachfrage stark gesunken sei und Bestellungen später erfolgen würden. Für den Sommer seien nicht genug Aufträge vorhanden, im Herbst sei die Produktion wieder ausgelastet.

Pöttinger hat den Umsatz in den vergangenen drei Jahren von weniger als 400 Millionen auf 641 Millionen Euro gesteigert. Im bis Ende Juli laufenden Wirtschaftsjahr 2023/24 erwartet der Geschäftsführer einen Rückgang im zweistelligen Prozentbereich, auch wenn es nicht so ein starkes Minus wie im Gesamtmarkt (rund 20 Prozent) sein solle, hießt es in den Oberösterreichischen Nachrichten. Auch das Ergebnis werde, ohne konkrete Zahlen zu nennen, sinken. Insgesamt sind bei Pöttinger weltweit 2166 Mitarbeiter beschäftigt. (APA, 25.6.2024)