Ich bin eine Frau mittleren Alters. Ich bin Vollzeit beschäftigte Akademikerin und ziehe mit meinem Mann unsere drei Kinder groß. Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, schalte ich meist zuerst die Waschmaschine ein, danach koche ich (möglichst gesunde Nahrung für die Familie) und dann beginne ich mit den Kindern für diverse Schularbeiten und Tests zu lernen. Mein Mann unterstützt mich natürlich. Es ist aber so, dass ich vieles einfach besser kann (zum Beispiel mit Kindern lernen) und ich es daher von Haus aus gleich selbst erledige. Das geht jetzt schon seit circa 15 Jahren so. Ich bin sowas von am Limit, hab die Kocherei, Lernerei usw. sowas von satt. Ich würde oft viel lieber Hausfrau sein und auch mal ein paar Stunden frei haben, anstatt immer nur im Hamsterrad zu treten.

