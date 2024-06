Die alten Griechen kannten zwei Qualitäten von Zeit: Chronos, jene, die eben gleichmäßig vergeht. Und Kairos, die günstige Gelegenheit. Diese, jüngster Sohn des Göttervaters Zeus im Olymp, hat einen kahlen Kopf aber einen längeren Haarschopf, der, wenn Kairos mit seinen beflügelten Füßen rennt, im Wind weht. Und er rennt dauernd und enorm schnell vorbei. Da heißt es schnell zupacken – sonst ist die gute Chance dahin. Ob und wann Kairos jemals wieder vorbei sprintet? Das ist ungewiss.

Wenn eine günstige Gelegenheit vorbei sprintet, heißt es schnell zupacken. Getty Images

Philip Pramer (29), Leiter unserer Edition Zukunft, und ich (56) haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt: Philip leitet ab Juli 2024 das Karrierenressort mit dem Team Anika Dang, Natascha Ickert und Melanie Raidl. Ich wechsle als Head of Printteam in die Rolle der Verantwortung für die tägliche Zeitungsproduktion.

Wird sich in den Karriere- und Bildungsprodukten etwas verändern? Na hoffentlich! Denn damit findet auch ein Generationenwechsel in diesem Ressort statt. Der Zeitpunkt ist gut: Die Arbeitswelt steht an der Schwelle radikaler Veränderungen, durch KI, durch New Work.

Das wirkt sich auch auf unsere Medienkanäle aus. Wir richten unseren Fokus in der journalistischen Arbeit auf online und haben das spezialisierte Printteam etabliert, das die Tageszeitung menschengemacht aber mit verschiedensten IT-Werkzeugen kuratiert, gestaltet und produziert. Damit starten wir als Pioniere in eine neue Ära der Medienbranche. (Karin Bauer, 29.6.2024)