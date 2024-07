Kraftwerk vor dem Schloss Schönbrunn, das Lied "Radioaktivität" spielend. Der Standard

Wahrscheinlich haben sie irgendwo in ihrem Kling-Klang-Studio einen Luminator liegen. Das ist ein in einem Geheimlabor entwickeltes Gerät, mit dem die deutsche Band Kraftwerk bei Bedarf das Sonnenlicht dimmen kann. Nicht viel, nur gerade so sehr, um ihre Projektionen bei Open-Air-Konzerten schon vor Einbruch der eigentlichen Dunkelheit gut sichtbar zu machen. Doch den hat man leider vergessen. Oder er ist noch im Transit, denn die Band hat gerade neun Konzerte in der Walt Disney Konzert Hall in Los Angeles absolviert. Die vier von Kraftwerk werden sich seufzend bestätigt fühlen: Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler.

Am Samstagabend spielte die einflussreichste deutsche Band vor dem Wiener Schloss Schönbrunn, 10.000 Menschen waren gekommen, um ihr zu lauschen. Weil der Luminator nicht mitgereist war, verzögerte sich der Beginn auf 21.30 Uhr. Es galt zu garantieren, dass die Projektionen des Gesamtkunstwerks Kraftwerk sich voll entfalten können. Gute Entscheidung.

Immenser Einfluss

Kraftwerk sind die Großmeister der elektronischen Musik. Entstanden ist die Gruppe aus der amtsschimmelig benannten "Organisation zur Verwirklichung gemeinsamer Musikkonzepte", kurz: Organisation, die sich ab 1970 Kraftwerk nannte und nach Anfängen im Krautrock genannten Genre progressiver deutscher Rockmusik auf elektronische Band umlernte. Ihr Einfluss sollte immens werden. Kraftwerk gelten als Keim des Techno, Hip-Hop liebt ihre Funkyness, Synthie-Pop ist ihr Kind, im House, in Disco bis hin zu den schwulen Go-Go-Clubs in Washington D.C. in den 1980ern: Überall war der Einfluss von Kraftwerk präsent.

Kraftwerk auf der "Autobahn". Der Standard

Seit Jahrzehnten ist das Quartett als Verwalter seines Werks unterwegs. Nur wenige, an einer Hand abzählbare neue Stücke sowie ein Soundtrack sind seit dem letzten Studioalbum Electric Cafe (1986) entstanden. Ansonsten beschränken sich Kraftwerk nach einer Pause und der Digitalisierung ihres Katalogs seit gut 25 Jahren darauf, ihre Klassiker mit neuesten technischen Darstellungsmethoden auf die Bühne zu bringen.

Kraftwerk wurde so eine Art tourendes technisches Museum. Der museale Part ist die immergrüne Musik, während die optische Umsetzung sich mit State-of-the-Art-Technik stets weiterentwickelt. Das bedeutete Aufführungen ihres Gesamtwerks in Häusern wie dem Guggenheim Museum in New York – und später am Wiener Burgtheater, das bedeutet Konzerte an ausgesuchten Plätzen, an denen Ralf Hütter als letztes verbliebenes Gründungsmitglied und seine drei Mitstreiter kraften und werken.

Kraftwerk im Stück "La Forme / Régéneration". Der Standard

Eine spezielle Örtlichkeit war am Samstag das Schloss Schönbrunn. Auf dessen zirka hundert Meter langer und mehrere Stockwerke hoher Fassade projizierten Kraftwerk die optische Umsetzung ihrer Klangkunst: Morsezeichen (Punkte und Streifen) oder der Trans Europa Express wurden in epischem Format über die Fassade geschickt. Dagegen ist ein Sergio-Leone-Western im Gartenbaukino ein Handy-Filmchen. Auf einer hohen Bühne davor standen gut sichtbar unter einer Kunststoff-Kuppel die vier Menschmaschinendarsteller: Hütter, Henning Schmitz, Falk Grieffenhagen und Georg Bongartz.

Audio-Operateure

Die in die Bühnengarderobe eingearbeiteten LED-Leuchten der vier "Audio-Operateure" korrespondierten farblich stets mit den Projektionen hinter diesen. Eröffnet wurde mit dem Lied Nummern, Klassiker wie Computerwelt, Die Mensch-Maschine, Autobahn, Radioaktivität oder Die Roboter folgten, jedes Stück ein kleines Kunstwerk.

Kraftwerk und "Radioaktivität". Der Standard

Wobei auffiel, dass Kraftwerk ihre Originale so stark manipulierten wie selten zu vor. Die Band gilt als strenger Orden, Veränderungen dürfen, wenn überhaupt, nur von den Schöpfern vorgenommen werden. Wer sich unrechtmäßig an ihrer Musik vergeht, wird gerichtlich verfolgt. Wegen eines zwei Sekunden langen Samples befindet sich die Band seit 25 Jahren in einem Rechtsstreit mit dem deutschen Produzenten Moses Pelham. Der Fall liegt beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg.

Erster Hit

Die Manipulationen zeitigten erstaunliche Resultate: Das Lied Spacelab rückte stellenweise in die Nähe von New Orders Blue Monday, andere Stücke wurden in Richtung Deep House verschoben. Stets mit Kraftwerk'scher Beherrschtheit, kontrolliert funky, immer eine Gratwanderung zwischen Hightech und nostalgischen Aufnahmen wie in Tour de France oder jahrzehntealten Animationen im Lied Autobahn, ihrem ersten transatlantischen Hit aus dem Jahr 1985 – das Album erschien im Jahr davor.

Am Ende stand die um ein weiteres Konzert bereicherte Bestätigung, dass Kraftwerk die große Ausnahmeerscheinung des Pop sind. Kühle Zurückhaltung statt Marktgeschrei, das Werk vor den Personen – als solches konkurrenzlos in Klang und Bild. (Karl Fluch, 7.7.2024)