Michael Strasser alias Karli Braun: Sein Debütalbum "Dreckig" ist auf seinem Label Kalter Kakao erschienen. Martin Schwarz/Karli Braun

Michael Strasser sitzt vor einem wie ein Indie-Rock-Klischee: Baseballmütze, voller Bart, lange Federn und eine Hornbrille. Mark Everett von den Eels könnte sein Bruder sein. "So schauen viele aus, aber ich war der Erste", sagt Strasser und lacht, weil er weiß, dass das nicht stimmt. Aber es ist eine Anmaßung, bei der es um nichts geht. Mühsamer findet er es, wenn er sich in Gesellschaft von Leuten befindet, die alle wahnsinnig gescheit daherreden. Da fällt das Wort Bubble. Bestätigungskultur ist eher nicht seines. Er hat es lieber bodenständig.

Da kann man auch einmal den Mund halten. Oder gehen. Strasser ist einer, der geht, wenn es ihm zu mühsam wird. Und dann vielleicht ein Lied darüber schreibt. Da fällt der Name Josef Hader. So, wie der Kabarettist seine Befindlichkeiten ausstellt, also liebenswürdig-renitent, schreibt Strasser seine Songs. Ohne Filter, ohne Schöntuerei.

Eine Sammlung von 13 Liedern hat er jetzt veröffentlicht. Unter dem Namen Karli Braun ist das Album Dreckig erschienen. Es ist eines der besten heimischen Alben jüngerer Zeit, eine Mischung aus Dialektgesang und einer Musik, die eine Vorliebe für Bands wie Pavement oder Sonic Youth abbildet, ohne deren zerstörte Seite zu strapazieren oder nach Kopie zu klingen. Wahrscheinlich sind diese Bands eher als Prägung anzuführen.

Karli Braun

Strasser ist schon länger ein Trabant der Wiener Musikszene. Mit 20 begann der gebürtige Steirer, Gitarre zu spielen, mit 30 fiel die Entscheidung, es mit der Musik so richtig zu versuchen, dazwischen studierte er Informatik. Schon in den 1990ern hat er als Gymnasiast im Büro der Eltern Homepages programmiert. Heute ist er 42 und in mehrere Projekte involviert, die von den Breitenseer Lichtspielen bis zur Band Sinuswelle reichen. Beim Waves Festival organisiert er die Bühne für andere, daneben arbeitet er in einem Lokal bei ihm ums Eck im neunten Bezirk. Da ist er rein, weil er dort auftreten wollte, und mit einem Job als Kellner wieder herausgekommen. So kann's gehen.

Im Bus vom Voodoo Jürgens

Der Nom de Guerre Karli Braun entstand im Tourbus von Voodoo Jürgens. Mit dem war er als Fahrer ein paar Jahre unterwegs. In langen Stunden und diversen Spielchen on the road ging es einmal darum, berühmte Namen einzudeutschen, Peanut Charlie Brown wurde Karli Braun – das blieb an ihm picken.

Karli Braun - Topic

Angefangen hat er auf Englisch. 2016 hat er als My Little Tale eine Mini-LP veröffentlicht. Aber auf Englisch singen hat sich nicht richtig angefühlt. Unterstützt hat ihn damals schon Alex Tomann. Der Wiener Tontechniker hat mit Strassers älterem Bruder Hannes vor dessen frühem Tod die Band Roter Stern Silberstern betrieben und nimmt seit vielen Jahren in seinem Studio alles auf, was Rang und Namen hat: Bilderbuch, Kreisky, Cari Cari, Wanda ... – deren früherer Schlagzeuger, Lukas Hasitschka, ist einer der Drummer auf Dreckig, Bernd Lichtscheidl aus Voodoo Jürgens' Band Ansa Panier trommelt ebenfalls mit, Hannes Wirth spielt Gitarre.

Der Glanz im Dreck

Für den Glanz sorgt Martina Poel. Die Schauspielerin ist aus der Erfolgsserie Vier Frauen und ein Todesfall bekannt. Während der Pandemie haben Strasser und Poel einander kontaktiert, um etwas gemeinsam zu machen. "Da streiten wir uns heute noch, wer wen kontaktiert hat." Gemeinsam erarbeiteten sie die Songs Meine Freind oder – passend – Streiten oder I was wost du wüst. Sie zählen zu den stärksten des daran nicht armen Albums.

Karli Braun

Es sind Duette über Alltagsthemen, die die beiden mit Gespür fürs Absurde wiedergeben. Dazu sind sie mit einer Musik unterlegt, die Verve und Ökonomie besitzt, stellenweise ordentlich kracht, dann ins Epische geht, durchwirkt von einer Melancholie, die nicht abgegriffen oder klischeehaft wirkt. So setzt Strasser sich ziemlich souverän zwischen die Stühle.

Sonic Youth mit Ludwig Hirsch

Manchmal kommt aus den Keyboards sogar etwas Soul, so auf die Eels-Art. Der Vergleich mit Mark Everett holt ihn da ein. Indie-Labels finden seine Musik toll, stoßen sich aber am Dialekt, anderen, die eher das Wienerische pflegen, ist er zu rockig. Doch genau das ist Karli Brauns Qualität. Er bietet nicht übliche Dialekttexte mit Bon-Jovi-Rock oder Schlagerbreitseite. Strasser ist eher Sonic Youth mit Ludwig Hirsch als Sänger.

Zwar lamentiert er in seinen Texten über alles Mögliche, aber nicht auf die raunzerte Wiener Art. "Ich beschwer ich mich auch über mich selbst." Hat es sich im Englischen noch falsch angefühlt, ist Karli Braun jemand, dem er voll entspricht. Eine Underdog-Figur, deren Perspektive immer wieder überrascht. Zum Beispiel mit dem brutalsten Cliffhanger der Popmusik: dem krassen Ende seines Songs Onkel Otto. Vielleicht, sagt er, liefert er das Ende auf dem nächsten Album nach. Eine Pause später sagt er: "Oder auch nicht." (Karl Fluch, 6.7.2024)