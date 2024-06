Herschel Beahm IV alias Dr Disrespect soll Nachrichten mit sexuellem Inhalt an eine Minderjährige verschickt haben. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ORLAN

Es war eines der größten Beben, die jemals die Streamingplattform Twitch erschütterten: Dr Disrespect alias Herschel "Guy" Beahm IV war plötzlich verschwunden. Offenbar wurde Beahms Kanal mit seinen vier Millionen Followern von der Plattform gesperrt. Wie sich schnell herausstellte, war die Sperre permanent. Über die Gründe konnte bis heute nur gerätselt werden, Twitch nannte damals lediglich einen Richtlinienverstoß. Wie sich nun herausstellt, soll der heute 42-jährige Beahm Sexting mit einer Minderjährigen betrieben haben.

Zuvor war spekuliert worden, Beahms mehrjähriger Vertrag mit Twitch wäre der Plattform doch zu teuer geworden. Beahm hatte die Vereinbarung im März 2020 unterzeichnet, am 26. Juni 2020 war sein Account Geschichte. Dr Disrespect gab daraufhin mehrere Interviews, in denen er beteuerte, dass er nicht wisse, warum Twitch ihn von der Plattform geschmissen hat. Dr Disrespect verlor daraufhin auch einige lukrative Sponsoringverträge mit Nike und Oakley.

Beahm selbst beschritt den Klagsweg und zog gegen die Amazon-Plattform vor Gericht. Verhandelt wurde aber nie öffentlich, denn die beiden Streitparteien einigten sich. Keiner der beiden gab Fehlverhalten zu. Beahms Account blieb offline, dafür zog der Streamer zu Youtube um und wurde dort mit 4,73 Millionen Abonnenten nicht minder erfolgreich.

Nachrichten an Minderjährige

Doch der weiteren Karriere von Dr Disrespect dürften die jetzt aufgetauchten Anschuldigungen nicht dienlich sein, die von einem ehemaligen Twitch-Mitarbeiter erhoben werden. Laut dem ehemaligen Twitch-Manager Cody Conners soll Dr Disrespecting Sexting mit einer Minderjährigen betrieben und dafür die damals noch existierende Funktion Twitch Whispers genutzt haben.

Wie The Verge berichtet, wurden diese Angaben von einem weiteren Twitch-Mitarbeiter bestätigt. Mehr noch: Beahm soll versucht haben, ein Treffen mit seinem minderjährigen Gegenüber auf der TwitchCon zu vereinbaren. Anscheinend dürfte zwischen dem Versand der Nachrichten von Beahm und dem Moderationsbericht von Twitch eine beträchtliche Zeitspanne vergangen sein, heißt es darüber hinaus.

Beahm selbst bestreitet den Tatbestand nicht, weist aber zurück, etwas Illegales getan zu haben. "Die Sache ist geklärt, es wurde kein Fehlverhalten festgestellt, und sie (gemeint ist Twitch, Anm.) haben den gesamten Vertrag ausgezahlt", schrieb er auf X. Beahm veröffentlichte einen weiteren Beitrag, in dem er bekräftigte, dass kein Fehlverhalten festgestellt wurde. "Ich habe nichts Falsches getan, all dies wurde untersucht und beigelegt, nichts Illegales, kein Fehlverhalten wurde festgestellt, und ich wurde bezahlt", schrieb er.

Eigenes Spielestudio distanziert sich

Als die jüngsten Vorwürfe bekannt wurden, distanzierte sich das Spielestudio Midnight Society von Dr Disrespect. Das gab das Unternehmen auf X, vormals Twitter, bekannt. "Wir sind von seiner Unschuld ausgegangen und haben mit den beteiligten Parteien gesprochen. Und um unsere Prinzipien und Standards als Studio und Einzelpersonen zu wahren, mussten wir handeln", heißt es in dem Post des Unternehmens. "Aus diesem Grund beenden wir unsere Beziehung zu Guy Beahm mit sofortiger Wirkung." Das Entwicklerstudio arbeitete zuletzt an einem Extraction-Shooter namens Deadrop, der sich sehr auf Dr Disrepects Charakter bezieht.

Beahm hatte das Studio 2021 gemeinsam mit Entwicklern gegründet, die bereits an Halo und Gears of War beteiligt waren. "Auch wenn diese Tatsachen schwer zu hören und noch schwerer zu akzeptieren sind, ist es unsere Pflicht, im Namen aller Beteiligten, insbesondere der fünfundfünfzig Entwickler und Familien, die wir zusammen mit unserer Spielergemeinschaft beschäftigt haben, mit Würde zu handeln", schrieb das Unternehmen.

Diese Distanzierung erfolgte nur eine Stunde nachdem Beahm seinen ersten Stream nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe beendet hatte. In der Übertragung meinte Beahm, er sei "erschöpft" und erwäge, sich gänzlich aus der Szene zurückzuziehen. Er schlug selbst vor, dass er Midnight Society als Teil dieses Prozesses verlassen könnte.

Missbrauchsvorwürfe in der Creator-Szene

Die Creator-Zunft wird seit Monaten von Missbrauchsvorwürfen erschüttert. So zog sich die Youtuberin Anissa Baddour alias Anni the Duck aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von psychischer Belastung, Bodyshaming und ausbeuterischen Zuständen berichtet hatten.

Wenige Wochen später folgte der Fall "Unge". Der Twitch-Streamer Simon "Unge" Wiefels, auf Youtube mit knapp über drei Millionen Followern, sieht sich mehreren Weggefährten gegenüber, die zuletzt öffentlich Vorwürfe gegen ihn formuliert haben. An erster Stelle seine Ex-Freundin Rachel, die in einem Video am 26. Mai 2024 von seinem "missbräuchlichen Verhalten" ihr gegenüber spricht. Der Streamer hat sich für unbestimmte Zeit aus der Onlinewelt verabschiedet. (pez, 25.6.2024)