Es ist ein Spiel, das sich seit geraumer Zeit regelmäßig wiederholt. Huawei stellt sich vor die Presse und verkündet, dass man den Verlust der Google-Dienste infolge des US-Handelsbanns jetzt aber wirklich verdaut hat und endlich alle bekannten Apps problemlos auf den eigenen Geräten laufen. Es folgen unabhängige Tests und die Erkenntnis, dass diese Behauptung auch im Jahr 2024 weit von der Realität entfernt ist.

Die Lösung naht

Nun hat das Unternehmen offenbar eine Lösung für sein Android-Problem gefunden: kein Android. Mit der nächsten Generation von Huaweis Harmony OS wird der Support für Android-Apps vollständig entfernt, berichtet Gizmochina.

Huawei baut starke Hardware, ohne Google-Dienste waren die Geräte in Europa zuletzt aber kaum mehr relevant. REUTERS/Tingshu Wang

Harmony OS Next soll sich komplett von der Android-Codebasis verabschieden und eine "vollständig unabhängige Architektur" einführen. Diese geht mit allerlei Versprechungen einher, so soll das neue Betriebssystem um 30 Prozent schneller sein und dabei 20 Prozent weniger Akku verbrauchen. Ein weiterer Fokus der Entwicklung soll die bessere Unterstützung unterschiedlicher Formfaktoren und Displaygrößen sein.

Dazu dürfen all die Versprechungen nicht fehlen, die im Jahr 2024 unausweichlich scheinen. Im Zentrum des Systems soll die "Harmony Intelligence" stehen, also Huaweis eigene KI-Features wie Bildgenerierung oder auch eine automatische Bildbeschreibung sowie eine Funktion, die sich "Soundreparatur" nennt. Zudem sollen auch Dritt-Apps die KI-Dienste des Systems nutzen können.

Vorgeschichte

In der Vergangenheit hat Huawei immer wieder den Wechsel auf ein vollständig unabhängiges Betriebssystem angekündigt und dabei allerlei vollmundige Versprechungen aufgestellt. Bis zuletzt handelte es sich aber auch bei Harmony OS um ein System auf Basis des Open-Source-Codes des Android-Projekts, das mit allerlei Eigenentwicklung von Huawei garniert wird, um die Google-Lücke zu schließen. So bezieht man etwa Apps neben einem eigenen App-Store auch aus vielen unterschiedlichen Quellen, all das mit eher überschaubarer Qualität für die Nutzer.

Ausblick

Mit Harmony OS Next soll sich all das aber nun eben ändern. Laut dem Bericht befindet sich das System derzeit noch in einem beschränkten Betatest innerhalb von China. Die Veröffentlichung soll trotzdem bereits im vierten Quartal 2024 stattfinden. Abzuwarten bleibt, was der Begriff "Veröffentlichung" in diesem Fall konkret heißt. Mit einem Update für bestehende Geräte, das den Android-Support nachträglich entfernt, dürfte man sich jedenfalls nur begrenzt beliebt machen. (Andreas Proschofsky, 25.6.2024)