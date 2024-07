Es lebe das Totholz: Morsche und bemooste Baumüberreste sind der perfekte Nährboden für eine Vielzahl von Arten. Hier tummeln sich Silberscheckenfalter. Thomas Sattler

Gerade noch hat Erich Weigand vom Blutbären erzählt, da hat er auch schon einen erspäht. Der Zoologe lauert ihm vorsichtig auf, doch immer wieder entwischt das Tier. Weigand verliert es nicht aus den Augen, stellt ihm zwischen den Büschen nach. Nach ein paar Versuchen schlägt er erfolgreich zu. Der Blutbär sitzt in der Falle – und flattert in einem Plastikröhrchen herum. Entgegen dem martialischen Namen handelt es sich um einen zarten kleinen Schmetterling, der sich mit seiner blutrot-schwarzen Färbung gut vom Huflattich, den er gern besucht, abhebt. Bekannt ist der Blutbär auch als Jakobskrautbär, erzählt Weigand, weil sich der Falter hauptsächlich vom giftigen Jakobskreuzkraut ernährt. Für Menschen und andere Tiere toxisch, lagert der Blutbär das Gift in seinem Körper ein, um Feinde abzuschrecken.

1602 Schmetterlingsarten wurden bereits im Nationalpark Kalkalpen nachgewiesen, die jüngste erst vor wenigen Tagen, sagt Weigand. Schätzungsweise gebe es hier rund 1800 Arten. In Schutzgebieten ist Schmetterlingszählen Kernkompetenz und keine unliebsame Tätigkeit, zu der man verdonnert werden könnte – wie Aussagen von so manchen Politikern im Zuge der Debatte über das EU-Renaturierungsgesetz zuletzt suggeriert haben.

Erich Weigand ist ein Urgestein des in Oberösterreich gelegenen Nationalparks und kennt so gut wie jedes Tier, das hier heimisch ist. Wirklich spezialisiert ist er aber auf Käfer, genauer gesagt auf Urwaldreliktarten. Das sind Arten, die sich trotz der intensiven Forstwirtschaft der vergangenen Jahrhunderte in naturnahen Flecken gehalten haben und meist komplett an einen bestimmten Lebensraum angepasst sind. 41 dieser Käferrelikte haben er und seine Kollegen bereits entdeckt, darunter der 2023 nachgewiesene äußerst seltene Rothalsige Düsterkäfer. 19 Exemplare waren Erstfunde. "Das ist sensationell für den Ostalpenraum", sagt Weigand. Urwaldrelikte wie diese, die zum Teil schon die Eiszeit überdauert haben, sind angewiesen auf die spezifischen Zersetzungsprozesse in Totholz, also umgestürzte und liegengebliebene Bäume, und ebenfalls selten gewordene Baumpilze. Und diese sind nur in ungenutzten Wäldern zu finden.

Baumstamm-Mikado

Wer sich einen Weg bahnt entlang von zugewachsenen ehemaligen Forststraßen, über umgefallene Baumstämme kraxelt und durch Labyrinthe aus hochschießenden Jungfichten schlüpft, kann nachvollziehen, warum Tiere und Pflanzen im Nationalpark ein außergewöhnliches Refugium vorfinden. Bei einer Wanderung oberhalb des Zorngrabens im Reichraminger Hintergebirge taucht man ein in eine buchstäbliche Wildnis. Hier wird die Natur sich selbst überlassen, menschliche Eingriffe gibt es seit fast 30 Jahren keine mehr. Kein Geräusch einer Motorsäge oder eines anderen Geräts ist zu hören, es gibt keinen Handyempfang. Ein Hirsch lässt sich kurz blicken, am Himmel kreist ein Bussard, und hoch oben im Fels hat ein Steinadler seinen Horst. Seltene Arten wie der geschützte Weißrückenspecht und Orchideen haben hier ihre Heimat.

Andernorts als Naturkatastrophe bezeichnet, werden Stürme und Überschwemmungen im Nationalpark Kalkalpen als natürliche Erscheinung in einem dynamischen Ökosystem betrachtet. APA/HELMUT FOHRINGER

"Das ist ein absolutes Ruhegebiet, selbst für die Forschung", sagt Christian Fuxjäger vom Nationalpark Kalkalpen. Nur eine Handvoll Menschen im Jahr kommt an dieser abgelegenen Stelle vorbei, dafür umso mehr Rotwild und zuweilen auch ein Wolf oder einer der fünf in der Gegend verbliebenen Luchse, wie Fotofallen belegen. Der gegenüberliegende, dicht bewaldete und von steilen Kalksteinfelsen gekrönte Berg ist komplett unzugänglich. "Die Bäume sind hier im Schnitt 200 bis 300 Jahre alt", sagt Fuxjäger. Nur ein Hang sieht komplett abgeholzt aus. Ein Sturm hat vor zwei Jahren ein Mikado aus Baumstämmen hinterlassen – ein Sinnbild für das Credo des unangetasteten Schutzraums.

Sogenannte Naturkatastrophen wie diese seien einerseits eine Chance, um über Jahrzehnte zu beobachten, wie sich ein Wald regeneriert, sagt Josef Forstinger, Direktor des Nationalparks Kalkalpen. Andererseits sind offene, lichtdurchflutete Inseln wie diese Voraussetzung für die enorme Artenvielfalt, die sich besonders gut an den Schnittflächen zwischen Wald und Wiese, zwischen trockenen und feuchten Böden entwickeln kann.

Borkenkäfer walten lassen

Im Gegensatz zum traditionellen Naturschutz, der lange darauf setzte, mit allen Mitteln einen imaginären natürlichen Zustand zu erhalten, setzt der heute praktizierte Prozessschutz darauf, der Evolution ihren Lauf zu lassen. Das bedeutet auch, dass man Schädlinge wie den Borkenkäfer walten lässt. "Der Borkenkäfer hat genügend natürliche Gegenspieler", sagt Fuchsjäger. "Nach zwei bis drei Jahren ist er von selbst wieder verschwunden." Indem man diese Prozesse beobachtet, könne man auch herausfinden, warum manche Fichten resistent zu sein scheinen.

Das Nichtstun, das Sichselbstüberlassen in dieser größten zusammenhängenden Waldwildnis Österreichs stößt nicht nur auf Anklang. Jäger beklagen, dass sich das Wild in den Nationalpark zurückzieht. Das Unverständnis wurzelt aber auch darin, dass der Wald lange Zeit die Lebensgrundlage der Menschen in der Region darstellte. Im 19. Jahrhundert schlugen sich die Holzarbeiter immer tiefer in den Wald hinein und ließen die Stämme in einem ausgeklügelten System die Bäche hinunter ins Tal triften. Massen an Holzkohle wurden von der aufstrebenden Eisenindustrie verschlungen. "Gerade für ältere Generationen ist es schwer zu verstehen, dass man das Holz verfaulen lässt", sagt Fuchsjäger. Sein Großvater und auch sein Vater waren noch Holzknechte.

Letzte Spuren der Holzwirtschaft: Reste einer hölzernen Klause, wie sie für die Holztrift verwendet wurden. APA/HELMUT FOHRINGER

Überwucherte Schotterwege, verfallene Jagdhütten und Reste von hölzernen Klausen, die zum Aufstauen des Wassers gebaut wurden, zeugen noch heute von der Zeit, als der Wald noch ein Wirtschaftsfaktor war. Doch die Natur hat sich das Terrain schnell zurückgeholt. Seit der Wald in Ruhe gelassen wird, ist der Fichtenanteil im Nationalpark um sieben Prozent zurückgegangen, Laubwald und insbesondere die Buche kehren wieder zurück.

Bedrohte kälteliebende Arten

Auch wenn man sich einig ist, dass sich ein unberührter Wald besser an den Klimawandel anpassen kann als ein Nutzwald, machen sich die klimatischen Veränderungen bemerkbar. "Die Eisreserven in den stark unterhöhlten Kalkalpen schmelzen, das Wasser der Quellen wird immer wärmer", sagt Franz Sieghartsleitner, einer der Initiatoren des 1997 gegründeten Nationalparks, der unter anderem vom Klimaschutzministerium unterstützt wird. "An die Kälte angepasste endemische Organismen wie Kleinkrebse, Schnecken und Höhlenlaufkäfer drohen zu verschwinden." Wenn das Eis im Untergrund schmilzt, würden sich auch Ökosysteme wie die Feichtenauer Seen im Sensengebirge "sprunghaft" verändern, fügt Erich Weigand hinzu. Dort leben etwa Rädertierchen, die es sonst nur mehr in einem See in den Pyrenäen gibt.

Die Natur holt sich ihr Terrain schnell zurück, hier das Fundament einer ehemaligen Hütte. APA/HELMUT FOHRINGER

Schließlich sei ein Wildnisgebiet nicht nur der Boden für eine große Artenvielfalt, sondern auch eine genetische Ressource innerhalb von Arten, auf die man nicht verzichten könne, wie Wiegand betont. Umso wichtiger sei es, die Schutzgebiete auszubauen und Verbindungen zu anderen herzustellen, um mobilen und nur im Wald lebenden Pflanzen und Tieren, die freie Flächen nicht überwinden können, einen genetischen Austausch zu ermöglichen – eine Grundlage für das Überleben einer Population. Bereits bei der Gründung des Nationalparks wurde eine schrittweise Erweiterung des Schutzgebiets um die Haller Mauern, das Warscheneck und schließlich das Tote Gebirge festgelegt, die politisch Verantwortlichen konnten sich aber bisher nicht dazu durchringen.

Bisher kann nur versucht werden, den Nationalpark Kalkalpen mit dem steirischen Nationalpark Gesäuse, der gleich hinter den Haller Mauern liegt, sowie dem niederösterreichischen Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal durch Korridore und Trittsteine zu vernetzen, also diverse Grundbesitzer abzugelten, damit Schutzzonen, die die Wanderung von Arten erleichtern, errichtet werden können. Nationalparkdirektor Forstinger gibt die Hoffnung nicht auf, dass "mutige Renaturierungsschritte" möglich seien. Angesichts des Nationalratswahlkampfs seien solche Entscheidungen derzeit allerdings nicht zu erwarten. (Karin Krichmayr, 3.7.2024)