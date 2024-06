Besser leben Bettwanzen im Urlaub – was jetzt?

Für viele geht es im Sommer in den Urlaub – manche reisen danach aber mit ziemlich unerwünschten Souvenirs nach Hause. Immer wieder verstecken sich nämlich Bettwanzen im Gepäck und breiten sich dann zu Hause im Schlafzimmer aus. Und auch Kakerlaken krabbeln gern in den Koffer. Das Problem: Es ist ziemlich kompliziert, die Tierchen wieder loszuwerden. Wie man die unerwünschten Mitbewohner vermeidet, worauf im Hotelzimmer zu achten ist – und was zu tun ist, wenn es für Vorsichtsmaßnahmen zu spät ist. (red, 27.6.2024)

